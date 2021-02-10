'Дворец Путина' специально испортили, расследование Навального правдиво – СМИ

Работники приписываемого президенту России Владимиру Путину "дворца" в Геленджике заявили, что расследование о нем оппозиционера Алексея Навального является правдой. А именно о том, что комплекс давно покрылся плесенью и это стало причиной его преднамеренной перестройки.

По их словам, на территории особняка царит "тотальное разгильдяйство". О том, почему от "дворца Путина" остались только бетонные стены и как это начали исправлять, написала русская служба ВВС.

Издание ссылается на анонимные рассказы полтора десятка работников, которые трудились там в разное время. Те прежде всего отметили, мол, только из новостей узнали, что здание, которое Фонд борьбы с коррупцией Навального называл дворцом президента РФ, превращается в апарт-отель.

"Поражает масштаб демонтажных работ. Грубо говоря, весь дом ободрали до бетона", – сказал один из рабочих.

Он признался, что приехал туда осенью 2018 года, как раз на демонтажные работы, которые к тому времени длились около полугода. Так, в здании уже не было мебели, но еще сохранилась декоративная отделка стен и потолков.

"То, что показал в фильме товарищ Навальный, имело место", – предположил мужчина.

В фильме о "дворце Путина" основной причиной его перестройки оппозиционер назвал плесень. Двое работников, видевших ее в особняке, подтвердили, что она поразила все здание, включая комнаты и подвальные помещения.

"Все было в плесени. Что за плесень? Да самая обычная. Где-то она зеленая, где-то прямо уже черная. Но ее было на самом деле очень много. Она поразила практически весь дом. Больше всего – стены и потолки. Мы сами были в шоке", – рассказал тот же работник.

Еще один бывший сотрудник компании-подрядчика, работавшей во дворце, рассказал, что ему показывали плесень на цокольном и подвальном этажах примерно в 2017 году. А его коллеги рассказывали, что она распространилась и по всему дому.

"Уже тогда поговаривали, что все будут разбирать", – признал он.

Издание подчеркивает, что источник, близкий к Кремлю и не уполномоченный давать комментарии СМИ, подтвердил распространение грибка в комплексе.

"Иимение ввели в эксплуатацию, оно несколько лет проработало, и потом пошел грибок и запах. Этот грибок крайне вреден для легких", – сказал он.

Также отметил, мол, в последнее время Путин посещал этот комплекс в Геленджике только ради хоккейного катка.

Строители и инженеры, работавшие во "дворце" и территории вокруг в разное время с 2005 по 2021 год, называют его "главным домом".

"Столько людей трудились, столько денег, материалов. Нам за каждую царапину доставалось – все это из крутого привезенного дерева сделано, все эти кабинеты. Нам говорили: ребята, аккуратнее. А потом говорят, кабеля режьте, разбирайте, ломайте. Стопками – и все это на свалку", – вспомнил один из рабочих, которому пришлось разбирать "дворец" из-за разрушений.

По словам строителей, согласно слухов, материалы и даже весь дорогой камень, который сняли со стен, "закопали в Молокановой щели" рядом с имением.

Работники подытожили, что сейчас "дворец" фактически перестраивается изнутри и снаружи. Но они не уверены, сделано это из-за плесени или изменения вкусов владельцев.

Отметим, что ранее "кремлевское" СМИ выдало "дворец Путина" за скромную стройку.

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