"Дворец Путина" появился на картах Apple. Фото
Предполагаемая резиденция президента России Владимира Путина в курортном городке Геленджик у берегов Черного моря появилась на картах в приложениях iPhone.
Там вилла, расположенная в Краснодарском крае РФ, так и подписана – "дворец Путина". Об этом сообщил Telegram-канал "Сибирь. МБХ медиа".
"На Apple-картах появился дворец Путина в Геленджике", – говорится в сообщении.
Отметим, что ранее Фонд борьбы с коррупцией задержанного в Москве оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о дворце Путина на побережье моря. Площадь здания составляет 17 691 кв. м, стоимость резиденции оценивают в 100 млрд рублей. На прилегающей к ней территории расположены ледовый дворец, церковь, оранжерея, а также чайный домик и тоннель с видом на море.
При этом в Кремле отрицают наличие у Путина резиденции в Геленджике.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алексей Навальный опубликовал расследование относительно "дворца Путина". В частности о том, где проживает и как финансирует свое поместье глава РФ.
В этом же расследовании он показал дом в Дрездене, где Путин жил во времена службы в КГБ.
Позже немецкие журналисты опубликовали кадры с этой квартиры, в которую Навального ранее не пустили.