"Дворец Путина" появился на картах Apple. Фото

Предполагаемая резиденция президента России Владимира Путина в курортном городке Геленджик у берегов Черного моря появилась на картах в приложениях iPhone.

Там вилла, расположенная в Краснодарском крае РФ, так и подписана – "дворец Путина". Об этом сообщил Telegram-канал "Сибирь. МБХ медиа".

"На Apple-картах появился дворец Путина в Геленджике", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Фонд борьбы с коррупцией задержанного в Москве оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о дворце Путина на побережье моря. Площадь здания составляет 17 691 кв. м, стоимость резиденции оценивают в 100 млрд рублей. На прилегающей к ней территории расположены ледовый дворец, церковь, оранжерея, а также чайный домик и тоннель с видом на море.

При этом в Кремле отрицают наличие у Путина резиденции в Геленджике.

Дворец Путина на Apple-карте Telegram-канал "Сибирь. МБХ медиа"

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