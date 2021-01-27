Песков ответил, кто владеет роскошным "дворцом Путина"

Элитный дворец в Геленджике (РФ) якобы принадлежит не президенту России Владимиру Путину, а частным предпринимателям, имена которых Кремль разглашать не собирается.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами 26 января, передает "Медуза".

"Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике и один или несколько, прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", – сказал Песков.

При этом пресс-секретарь Путина не дал конкретного ответа на вопрос, почему над особняком установлена бесполетная зона, а в его охране участвуют ФСБ и ФСО. Песков посоветовал журналистам обратится непосредственно к правоохранителям.

Чиновник несколько раз ссылался на ответ самого Путина о дворце. Глава РФ утверждает, что не владеет этим участком.

"[Путин] ответил абсолютно однозначно. Если остаются другие вопросы, то действительно, компетентные ведомства тоже, наверно, так или иначе предоставят информацию. Но, что касается уточнения, мы же должны залезать в частную собственность, как вы себе это представляете?" – сказал Песков.

Дмитрий Песков

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