Путин переплюнул дворцом виллу своего друга Берлускони: СМИ сравнили роскошные особняки

Дворец бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони "Чертоза" на Сардинии в четыре раза меньше, чем особняк президента России Владимира Путина в Геленджике (Краснодарский край).

Так, площадь виллы Берлускони – 4,5 тысячи м² против 17,6 тысячи м² дворца Путина. Об этом говорится в материале The Insider. Издание сравнило эти особняки, напомнив, что у итальянского политика и российского главы дружеские отношения.

Путин бывал в вилле "Чертоза", впервые – в 2003 году. Уже в 2005 году началось строительство дворца на мысе Идокопас в Геленджике.

"Чертоза" Берлускони znak.com

Дворец Путина Кадр из видео

Журналисты предположили, что российский лидер мог вдохновиться обстановкой в доме своего друга. Так, у дворцов есть некоторые сходства: и там, и там есть амфитеатр, секретные тоннели (у Берлускони для спуска в искусственный вулкан с гротом, а у Путина – для прохода с горы на пляж), залы для вечеринок и виноградники. Оба сооружения стоят на берегу моря.

Амфитеатры Путина и Берлускони The Insider

"Судя по всему, Путин был очень впечатлен визитом на виллу Берлускони в начале своего правления и построил себе нечто похожее, но в интерьерах Зимнего дворца", – сказано в статье. В то же время издание отметило, что итальянский дворец "блекнет" на фоне российского.

Примечательно, что в "Чертозе" есть футбольное поле, а в дворце президента РФ – ледовая арена, спрятанная в горе под вертолетной площадкой.

Сады у Берлускони занимали всего каких-то 120 гектар. Территория же резиденции Путина располагается на 7800 гектарах, куда входят лес, гора и линия пляжа.

Экс-премьер Италии продал свою виллу, по данным СМИ, за 470 млн долларов, тогда как дворец Путина оценивается втрое дороже.

Обстановка в дворце Путина The Insider

Добавим, украинский художник Андрей Петренко опубликовал карикатуру, посвященную "комнате для грязи" в особняке Путина. Фото опубликовано на Telegram-канале PetrenkoAndryi.

Украинец нарисовал главу РФ, который купается в коричневой жиже. "Из грязи в князи, из князи в грязи", – подписал карикатуру художник.

Telegram / PetrenkoAndryi

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