Миллиардер Ротенберг назвал себя владельцем "дворца Путина": что известно о друге президента РФ
Миллиардер Аркадий Ротенберг, который назвал себя владельцем дворца в Геленджике, приписываемого Владимиру Путину, является давним другом президента РФ и связан с ним многими проектами.
Как передает "Настоящее время", предприниматель и глава РФ занимались борьбой с одним тренером – Анатолием Рахлиным. На похоронах последнего Путин плакал, уйдя от охранников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Впоследствии Ротенберг стал главой Международного фонда дзюдо и российского клуба "Явара-Нева".
Почетным президентом этой же организации является Путин. Клуб журналисты назвали "школой жизни для российской элиты путинской эпохи".
Российский президент и сам называл Ротенберга своим другом. В частности, в автобиографической книге.
Известно, что Ротенберг или связанные с ним компании неоднократно получали большие государственные контракты, когда Путин уже был при власти.
К примеру, именно его компания строила незаконный Крымский мост. Другая – получала миллионные контракты от российского "Газпрома".
Добавим, Ротенберг ранее рассказывал, что вырос вместе с Путиным. "С президентом я на "вы", а с человеком, с которым я знаком с детства, на "ты", – говорил он.
Как писал OBOZREVATEL:
Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о так называемом дворце Путина на мысе Идокопас. Его построили в 2005-2010 годах недалеко от Геленджика.
Расследование оппозиционера вызвало ажиотаж в сети.
Компания ООО "Аэрокомплекс" (Москва) случайно подтвердила существование дворца Путина.
Биограф президента РФ назвал его особняк на берегу моря "подарком от олигархов".
Дворец в Геленджике уже появился на Apple-картах.
У Путина неоднократно комментировали расследование Навального. Власти утверждают, что особняк не принадлежит главе РФ.