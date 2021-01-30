Миллиардер Ротенберг назвал себя владельцем "дворца Путина": что известно о друге президента РФ

Миллиардер Аркадий Ротенберг, который назвал себя владельцем дворца в Геленджике, приписываемого Владимиру Путину, является давним другом президента РФ и связан с ним многими проектами.

Как передает "Настоящее время", предприниматель и глава РФ занимались борьбой с одним тренером – Анатолием Рахлиным. На похоронах последнего Путин плакал, уйдя от охранников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Путин на похоронах Рахлина Скриншот видео

Впоследствии Ротенберг стал главой Международного фонда дзюдо и российского клуба "Явара-Нева".

Почетным президентом этой же организации является Путин. Клуб журналисты назвали "школой жизни для российской элиты путинской эпохи".

Российский президент и сам называл Ротенберга своим другом. В частности, в автобиографической книге.

Цитата Путина из его книги Скриншот видео

Известно, что Ротенберг или связанные с ним компании неоднократно получали большие государственные контракты, когда Путин уже был при власти.

К примеру, именно его компания строила незаконный Крымский мост. Другая – получала миллионные контракты от российского "Газпрома".

Добавим, Ротенберг ранее рассказывал, что вырос вместе с Путиным. "С президентом я на "вы", а с человеком, с которым я знаком с детства, на "ты", – говорил он.

Как писал OBOZREVATEL: