У всех нормальных диктаторов есть железная последовательность: сначала он становится диктатором, потом строит себе дворец, потом наслаждается жизнью в нем, потом его из этого дворца выносят ногами вперед, а потом дворец разваливается и превращается в говно.

И только у диктатора Путина все пошло по сокращенной программе: дворец превратился в говно еще до того, как Путин в него въехал! До того, как он насладился жизнью в нем! Диктатор, переживщий свой дворец - это новация в области дикдатороведения...

Дворец сгнил и покрылся плесенью, а Путин даже не успел покрасоваться в его аппартаментах и сразить невъеб...нной роскошью своих зарубежных "коллег"...

Воля ваша, но по мне, так это новое слово в понтах: раньше "настоящие пацаны" прикуривали от стодолларовых купюр, а теперь выбрасывают неношенные дворцы...

Мне кажется это свежий взгляд на стиль а ля "Новый Русский". Тагил рулит!!!

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