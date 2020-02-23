"Двойник Путина" опять насторожил сеть. Фотофакт

Президента Российской Федерации Владимира Путина вновь подловили на использовании двойника.

Как сообщили в Telegram-канале "AllГолобуцький", в этот раз дублер Путина якобы появился в Сочи на чемпионате "Лиги боевого самбо" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Как отметил автор поста, этот двойник Путина совсем не похож на тот, которого ранее 19 февраля посылали на мероприятие в Санкт-Петербург.

Владимир Путин Скриншот видео

"Такое впечатление, что запасные закончились, и просто шерстью набили пиджак, брюки вообще огромные какие-то напихали, и поставили на сцене. Ибо это яйцеголовый с красной мордой ну совсем не похож на того синюшного, морщинистого, с плоским писком, который был в Петербурге 19 февраля", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Путина не раз замечали за использованием двойника. На это указывали мелкие детали в его внешности – менялся то вес, то голос.

Сомнения вызывали также не свойственные для Путина телодвижения.

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