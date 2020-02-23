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23 февраля • обновлено в 12:36
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"Двойник Путина" опять насторожил сеть. Фотофакт

9.5т
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Президента Российской Федерации Владимира Путина вновь подловили на использовании двойника.

Как сообщили в Telegram-канале "AllГолобуцький", в этот раз дублер Путина якобы появился в Сочи на чемпионате "Лиги боевого самбо" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Как отметил автор поста, этот двойник Путина совсем не похож на тот, которого ранее 19 февраля посылали на мероприятие в Санкт-Петербург.

Владимир Путин

Владимир Путин

Скриншот видео

"Такое впечатление, что запасные закончились, и просто шерстью набили пиджак, брюки вообще огромные какие-то напихали, и поставили на сцене. Ибо это яйцеголовый с красной мордой ну совсем не похож на того синюшного, морщинистого, с плоским писком, который был в Петербурге 19 февраля", – сказано в сообщении.

"Двойник Путина" опять насторожил сеть. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Путина не раз замечали за использованием двойника. На это указывали мелкие детали в его внешности – менялся то вес, то голос.

  • Сомнения вызывали также не свойственные для Путина телодвижения.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Почему когда xoxлоцефалы перечисляют все то, что у них украли русские, они забывают упомянуть мосг? Или его отсутствие в скворечниках нерабыдла заложено природой?
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3
2
Фадеев Макс
Фадеев Макс
Pavlov Dmitry, какие русские?? рАссеяне,ты имеешь ввиду? так как в самой России нет почти русских,одни тупые рАсеяне. Русские это те,кого в России называют староверами
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0
0
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Х0хл0в беречь надо, всё же как весело с ними!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нью-Санжария - страна умственно отсталых
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