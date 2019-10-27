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27 октября • обновлено в 06:29
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"Два-три поколения": известная писательница спрогнозировала примирение между Россией и Украиной

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Нынешние токсичные отношения между Украиной и Россией изменится в лучшую сторону только через два-три поколения.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала известная российская писательница Людмила Улицкая. По ее словам, это произойдет только в том случае, если до того времени изменится сама власть в Кремле.

"Ситуация такого глубокого абсурда между Украиной и Россией не может длиться долго. Надеюсь, она развеется. Ведь нынешние отношения просто чудовищные, нереальные и исключительно токсичные. Но никакая власть не вечная, и если она смениться в России, то через два-три поколения эта травма между нашими народами может изжиться", – предположила Улицкая.

Россия и Украина

Россия и Украина

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По ее словам, также в ближайшее время Украине от России не стоит ждать извинений, хотя российское государство должно это сделать.

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"По логике политической жизни сегодняшнего дня никто ни перед кем извиняться не собирается – это совершенно очевидно. Если заставят извиняться, то, может, извинятся. Но это будет зависеть, сколько нулей после цифры будет задействовано в этом размене", – добавила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Станислава Белковского, примирение между украинским и российским народом возможно через лет 15.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Людмила Улицкая
Место
Россия
Тег
Новости России
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