"Два-три поколения": известная писательница спрогнозировала примирение между Россией и Украиной

Нынешние токсичные отношения между Украиной и Россией изменится в лучшую сторону только через два-три поколения.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала известная российская писательница Людмила Улицкая. По ее словам, это произойдет только в том случае, если до того времени изменится сама власть в Кремле.

"Ситуация такого глубокого абсурда между Украиной и Россией не может длиться долго. Надеюсь, она развеется. Ведь нынешние отношения просто чудовищные, нереальные и исключительно токсичные. Но никакая власть не вечная, и если она смениться в России, то через два-три поколения эта травма между нашими народами может изжиться", – предположила Улицкая.

Россия и Украина 24 канал

По ее словам, также в ближайшее время Украине от России не стоит ждать извинений, хотя российское государство должно это сделать.

"По логике политической жизни сегодняшнего дня никто ни перед кем извиняться не собирается – это совершенно очевидно. Если заставят извиняться, то, может, извинятся. Но это будет зависеть, сколько нулей после цифры будет задействовано в этом размене", – добавила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Станислава Белковского, примирение между украинским и российским народом возможно через лет 15.

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