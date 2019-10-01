Душили мешком и обливали кровью: пропагандиста из России жестоко избили в Крыму

Российский пропагандист, редактор издания "РИА Новости" Святослав Павлов заявил. что его жестоко избили на курсах военных журналистов в аннексированном Крыму "Бастион", куда его направило руководство.

Об со ссылкой на страницу россиянина в соцсети сообщает Znak.

"Внезапно прямо посреди лекции в зал ворвались люди в масках и начали укладывать всех мордой в пол. Недолго думая, я выпрыгнул в окно. За мной погнался „морпех-террорист“. Метров через 50 он меня догнал, уложил в асфальт и потащил в зал к остальным. Дальше нам всем надели на голову холщовые мешки и связали руки. Все это сопровождалось побоями, оскорблениями и стрельбой над головой. Лично меня таскали за волосы и душили мешком", – рассказал Павлов.

Пропагандиста России жестоко избили в Крыму Соцсети

Затем, по его словам, журналистов погрузили в автобусы и повезли на полигон, где издевательства и унижения продолжились.

"Там нас заставляли ползать на коленях по острым камням и колючкам, причем с тем же мешком на голове. С меня сняли мешок, лишь когда я начал задыхаться и терять сознание. В этом смысле мне повезло, потому что над остальными измывались еще где-то полчаса. Кульминацией стал обильный полив избитых журналистов бараньей кровью. После избиения полковник Алексей Захаров, считающий себя военным психологом, провел коллективную зарядку, а затем сразу начались занятия по медицине", – продолжил он.

При этом, руководство Павлова заявило, что такие травмы "можно получить и на хоккее" и отметило, что журналист не готов к работе в горячих точках.

По словам редактора, подобные увечия нанесли также и присутствовавшим там девушкам. Все они, так и не дождавшись медицинской помощи, уехали домой. Организаторы курсов комментировать случившееся отказались.

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