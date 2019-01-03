"Душили, лили кипяток и резали": в России пьяные силовики пытали невиновного парня. Фото и видео 18+

В российском Новороссийске 29 декабря полицейские жестоко избили и пытали 25-летнего парня.

Как рассказала мать молодого мужчины Виктория Губарева местной "Нашей газете", около 21:30 Сергей отправился в магазин, чтобы купить продукты и елку к новогоднему празднику (чтобы посмотреть все фото и видео, доскрольте новость до конца. Внимание! 18+)

Родным он сказал, что вернется через 20 минут, но он не пришел и через 2 часа.

"Я звонила ему на мобильный, гудки шли, но затем срабатывал автоответчик. Мне сразу стало понятно, что что-то произошло, так как сын всегда брал трубку. В 00:30 мы услышали как открылась дверь, и в квартиру вбежал Сережа весь в крови и ожогах. Он был в шоковом состоянии, кричал: "Мама, посмотри, что со мной сделали!". Я достала камеру и стала все фиксировать на фото и видео", - вспоминает женщина.

Потерпевший Сергей "Наша газета Новороссийск"

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Сергей рассказал, что возле продуктового магазина он встретил двух выпивших мужчин. Они попросили его отойти в сторону и поговорить, представившись представителями силовой структуры. Неожиданно они заломали парню руки за спину, натянули на него капюшон, стали бить и куда-то вести.

В итоге Сергей оказался в соседской квартире. Мужчины стали требовать, чтобы парень рассказал им, кто и где в районе промышляет торговлей наркотиками. Сергей отвечал, что у него нет такой информации, но в ответ получал удары.

"Наша газета Новороссийск"

"Наша газета Новороссийск"

"Наша газета Новороссийск"

"Наша газета Новороссийск"

"Его били руками, обмотанными полотенцами. Один держал, второй бил. Затем перешли к издевательствам и пыткам. Кипятили чайник и лили кипяток на тело, резали ножом. Все это время эти мужчины продолжали пить пиво. Опьянев еще больше, они повалили моего сына на пол и стали душить. А потом стали заставлять его спрыгнуть с шестого этажа. Все эти издевательства длились около трех часов. Затем один из мужчин сказал Сереже: "У тебя есть три секунды, чтобы уйти". Сын вскочил и побежал домой", - рассказала мать потерпевшего.

Сергей и его семья до сих пор находятся в состоянии шока. Они обратились в правоохранительные органы. На 3 января назначена судмедэкспертиза.

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