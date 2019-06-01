Душил колготками: всплыли детали убийства любовницы российским чиновником

Заместительница председателя Общественной палаты Раменского района (Россия) Евгения Исаенкова, в убийстве которой подозревают экс-главу района Андрея Кулакова, была задушена.

Об этом сообщает ТАСС, уточняя, что виновность Кулакова подтверждается проверкой на полиграфе.

"Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова", – отметила представительница регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.

Евгения Исаенкова и Андрей Кулаков Коллаж

По предварительным данным, женщина была задушена руками и предметом из ткани, возможно, колготками или платком.

Инцидент произошел в ночь на 2 мая в салоне автомобиля Mercedes ML. 39-летняя Исаенкова являлась любовницей экс-главы района.

Кулаков (крайний слева) и Исаенкова (крайняя справа) КП

Поздно вечером она сказала 10-летней дочери, что ей нужно помочь "хорошему человеку" и уехала на Арктическую улицу в Раменском, передает КП. Домой женщина так и не вернулась.

"Она поехала на секс-свидание к своему коллеге. Эти встречи у них проходили регулярно, они встречались и занимались любовью в машине. Но в последнее время такие свидания ей надоели, недавно она развелась с мужем, в надежде, что глава района тоже бросит жену. Но тот не планировал разрушать свой брак. Видимо, эта ситуация и стала причиной ссоры в тот день", – рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Евгения Исаенкова КП

Евгения Исаенкова КП

Случайные прохожие обнаружили тело Евгении сидящим за рулем. Дело по 105 статье УК РФ возбудили только после осмотра судмедэкспертами и вскрытия – у женщины была сломана подъязычная кость, что указывает на механическую асфиксию.

Вместе с тем арестованный Кулаков свою вину не признает, хотя и подтверждает свои отношения с Исаенковой. На допросе он сказал, что видел жертву последний раз 29 апреля.

Евгения Исаенкова РЕН

Решение об аресте чиновника до 7 июля (на 1 месяц и 7 суток) принял Бабушкинский суд Москвы.

Известно, что женат Кулаков был дважды, у него есть двое детей: 18-летняя дочь Анастасия и 12-летний сын Владимир.

Евгения Исаенкова МК

Евгения Исаенкова Baza

Напомним, ранее о деталях инцидента сообщал Следственный комитет РФ по Московской области. Предполагалось, что об отношениях между любовниками узнала жена чиновника.

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг, который попал в секс-скандал из-за интимных откровений при записи стрима, был задержан правоохранителями по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

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