Дуров выдвинул жесткое обвинение против власти России: в чем суть

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил власти РФ в попытке взлома аккаунтов российских журналистов.

Так, несколько сотрудников СМИ, освещавших, в частности, протесты в Екатеринбурге, заявили о попытках войти на их личные Telegram-страницы, пишет "Дождь".

Среди них – шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев, корреспондент "Медузы" Дмитрий Андреев, главред нижнетагильского издания "Между строк" Наталья Вахонина, заместитель главного редактора URA.RU Антон Ольшанников и еще несколько российских журналистов.

Павел Дуров РБК

Отмечается, что все попытки взлома аккаунтов были осуществлены в ночь на 25 мая с испанского IP-адреса.

Попытка взлома Скриншот журналиста Дмитрия Колезева

В своем Telegram-канале Дуров подчеркнул, что попытки оказались неудачными из-за системы двухэтапной проверки.

"Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан", – написал он.

"Мы призываем пользователей в таких странах перепроверить, настроено ли у них двухэтапное подтверждение. Будьте в безопасности и оставайтесь сильными", – добавил Дуров.

Реакция Павла Дурова

Реакция Павла Дурова

Напомним:

13 мая Екатеринбург охватили протесты из-за строительства в одном из скверов церкви РПЦ.

Губернатор Свердловской области пригласил сторонников сохранения сквера и сторонников строительства храма на переговоры, однако они не принесли результата.

Протесты переросли в столкновения, периодически использовались дымовые шашки, раздавались взрывы петард.

Жители города скандировали: "Это наш город" и "Кто не скачет, тот за храм", из-за чего в сети сравнили протесты с украинским Майданом в 2014 году.

В результате власти Свердловской области Российской Федерации решили отказаться от строительства храма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Таганский московский суд всего за 18 минут заседания принял решение заблокировать Telegram в Российской Федерации, что разозлило пользователей сети. Россияне провели массовую акцию в поддержку "свободного интернета".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.