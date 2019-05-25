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Дуров выдвинул жесткое обвинение против власти России: в чем суть

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Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил власти РФ в попытке взлома аккаунтов российских журналистов.

Так, несколько сотрудников СМИ, освещавших, в частности, протесты в Екатеринбурге, заявили о попытках войти на их личные Telegram-страницы, пишет "Дождь".

Среди них – шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев, корреспондент "Медузы" Дмитрий Андреев, главред нижнетагильского издания "Между строк" Наталья Вахонина, заместитель главного редактора URA.RU Антон Ольшанников и еще несколько российских журналистов.

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Павел Дуров

Павел Дуров

РБК

Отмечается, что все попытки взлома аккаунтов были осуществлены в ночь на 25 мая с испанского IP-адреса.

Попытка взлома

Попытка взлома

Скриншот журналиста Дмитрия Колезева

В своем Telegram-канале Дуров подчеркнул, что попытки оказались неудачными из-за системы двухэтапной проверки.

"Это служит напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем, чтобы нарушить неприкосновенность частной жизни своих граждан", – написал он.

"Мы призываем пользователей в таких странах перепроверить, настроено ли у них двухэтапное подтверждение. Будьте в безопасности и оставайтесь сильными", – добавил Дуров.

Реакция Павла Дурова

Реакция Павла Дурова

Реакция Павла Дурова

Реакция Павла Дурова

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Таганский московский суд всего за 18 минут заседания принял решение заблокировать Telegram в Российской Федерации, что разозлило пользователей сети. Россияне провели массовую акцию в поддержку "свободного интернета".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Павел Дуров
Место
Россия
Теги
TelegramцензураНовости России
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CARGO 100
CARGO 100
"... попытки оказались неудачными из-за системы двухэтапной проверки." Дуров, дурень, это не попытки, это подготовка ...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А с чего в очередной раз, тупорылое сообщество бандер решило в том что их Природа лишила мозгов обвинить людей)))))
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