"Дурилка картонная!" В России украли ростовую куклу Жириновского

В российском Красноярске из здания горсовета неизвестные похитили ростовую фигуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
О краже заявил местный депутат Роман Крастелев, передает РИА Новости.
"У нас из кабинета №121 неизвестные люди украли или изъяли ростовую фигуру Владимира Вольфовича Жириновского... Смешно, может быть, но с учетом того, что миллионы рублей тратятся на охрану здания внутреннюю и внешнюю. На наш взгляд, это очень удивительно, когда вещи, принадлежащие... партии, из кабинета служебного попадают. У меня просьба этот вопрос решить и не доводить до того, чтобы мы обращались в полицию", – сообщил депутат.
Председатель горсовета пообещала разобраться в ситуации.
Пользователи сети активно обсуждали данное преступление, высмеивая его.
"Ищите в галерее Сотби", "Металлолом", "Фетиш на дедушек", "Дурилка картонная пошла на растопку", "Видно у кого то не только на картонную Бузову из Пятерочки встает", "Надеюсь навтыкали в нее иголок", – писали в сети.
Владимир Жириновский
NewsOne
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский политик Владимир Жириновский выдал очередной маразм об Украине. Он заявил, что она станет государством, только когда войдет в состав России.
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