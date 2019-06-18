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"Дурилка картонная!" В России украли ростовую куклу Жириновского

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В российском Красноярске из здания горсовета неизвестные похитили ростовую фигуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

О краже заявил местный депутат Роман Крастелев, передает РИА Новости.

"У нас из кабинета №121 неизвестные люди украли или изъяли ростовую фигуру Владимира Вольфовича Жириновского... Смешно, может быть, но с учетом того, что миллионы рублей тратятся на охрану здания внутреннюю и внешнюю. На наш взгляд, это очень удивительно, когда вещи, принадлежащие... партии, из кабинета служебного попадают. У меня просьба этот вопрос решить и не доводить до того, чтобы мы обращались в полицию", – сообщил депутат.

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Председатель горсовета пообещала разобраться в ситуации.

Пользователи сети активно обсуждали данное преступление, высмеивая его.

"Ищите в галерее Сотби", "Металлолом", "Фетиш на дедушек", "Дурилка картонная пошла на растопку", "Видно у кого то не только на картонную Бузову из Пятерочки встает", "Надеюсь навтыкали в нее иголок", – писали в сети.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

NewsOne

"Дурилка картонная!" В России украли ростовую куклу Жириновского

Скриншот

"Дурилка картонная!" В России украли ростовую куклу Жириновского

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский политик Владимир Жириновский выдал очередной маразм об Украине. Он заявил, что она станет государством, только когда войдет в состав России.

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Персона
Владимир Жириновский
Место
РоссияКрасноярск
Тег
Россия
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