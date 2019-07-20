"Каждый день думает": сокурсник Путина раскрыл его тайную мечту

Российский президент Владимир Путин, как и все циничные убийцы, мечтает умереть своей смертью. И с этим желанием он живет каждый день.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал его однокурсник по институту КГБ и бывший советский разведчик Юрий Швец, отвечая на вопрос "как Путин закончит свою жизнь".

"Все циничные убийцы так или иначе заканчивают плохо. Да и сейчас ему не очень хорошо, хотя он и хорохорится. Путин мечтает умереть своей смертью и с этим желанием он живет каждый день. Какое уж тут счастье?", – поинтересовался он.

Владимир Путин

По мнению Швеца, российский президент – плохо образованный и психически ущербный человек. Его сознание и психика не отягощены всякими интеллигентскими "штучками" вроде угрызений совести.

"Университеты" Путина прошли в бандитском Петербурге в 90-ых, где он с другими чиновниками был на подхвате у бандитов. Кровь лилась рекой, и это считалось круто. Понятие совести ему чуждо. Еще он патологически труслив, когда речь заходит о нем лично. Посмотрите, какой армией охранников он себя окружил. Даже у параноидального Сталина столько не было", – напомнил бывший советский разведчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заговорили о военном поражении Путина на Донбассе. Вооруженные силы Украины могут взять Донецк за один день.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.