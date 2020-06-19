Духовник Поклонской, захвативший монастырь в России, заговорил о чипизации и возврате фашизма

Скандальный священник РПЦ, схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что тесты на коронавируса и вакцинация против него в будущем якобы необходимы для возвращения фашизма.

Свою теорию он огласил в видеообращении, которое распространили на кремлевском Telegram-канале Пул N3. В ролике Сергий пытался оправдать самозахват Среднеуральского женского монастыря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сначала тестирование, потом вакцинация, затем чипизация и фашистский режим", – заявил скандальный схиигумен.

Кроме того, он вспомнил одного из руководителей СССР Никиту Хрущева и назвал его "ставленником мирового правительства", который якобы требовал соединения РПЦ с католической церковью в интересах Папы Римского.

Еще одну часть своего спича схиигумен посвятил нынешнему главе РПЦ, патриарху Кириллу. Он заявил, что российский иерарх и митрополиты должны сложить полномочия до церковного суда.

Напомним, ранее в СМИ фигурировала информация о том, что Николай Романов якобы был духовником Натальи Поклонской – экс-"прокурора" оккупированного Крыма, а сейчас депутата нелегитимной Госдумы россии. Имя этого священника также связывают с сектами, убийствами и другими скандальными фактами.

Как сообщал OBOZREVATEL: