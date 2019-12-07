Как Зайцева: в Москве машина на полном ходу снесла пешеходов. Фото и видео с места ДТП

В Москве, в ночь на 7 декабря, автомобиль сбил троих человек на пешеходном переходе, вылетел на тротуар и врезался в вестибюль станции городской электрички "Окружная".

Об этом сообщает "Лента.ру". В результате ДТП три пешехода погибли на месте, двое людей, которые находились в автомобиле, получили травмы. Сотрудники российской ГИБДД устанавливают причины аварии (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте новость до конца).

ДТП в Москве НТВ

ДТП в Москве НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние месяцы по России прокатилась волна кровавых дорожно-транспортных происшествий:

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