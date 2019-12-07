Как Зайцева: в Москве машина на полном ходу снесла пешеходов. Фото и видео с места ДТП

В Москве, в ночь на 7 декабря, автомобиль сбил троих человек на пешеходном переходе, вылетел на тротуар и врезался в вестибюль станции городской электрички "Окружная".
Об этом сообщает "Лента.ру". В результате ДТП три пешехода погибли на месте, двое людей, которые находились в автомобиле, получили травмы. Сотрудники российской ГИБДД устанавливают причины аварии (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте новость до конца).
ДТП в Москве
НТВ
ДТП в Москве
НТВ
Как сообщал OBOZREVATEL, в последние месяцы по России прокатилась волна кровавых дорожно-транспортных происшествий:
В Свердловской области в России пьяный водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел на обочину, в результате чего погибло трое человек.
В Ставропольском крае, в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком погибли пять и пострадали 18 человек.
В Вологодской области в жутком ДТП с бензовозом заживо сгорели чиновники, занимавшие руководящие должности в районной администрации.
Наследник царского рода Романовых великий князь Георгий Романов попал в ДТП в российском Санкт-Петербурге.
В Иркутской области мэр одного из городов на своем автомобиле врезался в грузовик – в аварии погибла жена чиновника.
В центре Тамбова водитель влетел прямо в толпу пешеходов, убив одного человека и ранив семерых.
На Забайкалье с моста над рекой Куэнга на лед упал рейсовый автобус с пассажирами – в результате аварии 18 человек погибли.
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