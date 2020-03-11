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11 марта • обновлено в 20:14
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ДТП с украинским автобусом в РФ: названы имена погибших и пострадавших

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Опубликованы имена погибших и пострадавших людей во время ДТП с украинским микроавтобусом Opel Vivaro на трассе М4 "Дон" в Ростовской области России.

Список обнародован так называемым "МЧС ДНР", его у себя в Twitter разместил блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

В ДТП погибли пять человек

В ДТП погибли пять человек

Скриншот видео twitter.com/666_mancer

Погибших и пострадавших называют "гражданами ДНР".

В результате ДТП погибли пять человек, еще четверо получили травмы. Тела погибших эвакуируют в "ДНР". Пострадавшие находятся в Центральная районной больнице Миллеровского района Ростовской области.

Погибшие:

  • Конищева Анна Игоревна, 1988 года рождения,

  • Возжова Ирина Николаевна, 1959 года рождения,

  • Калюжный Геннадий Николаевич, 1978 года рождения,

  • Омелина Наталья Анатольевна, 1978 года рождения,

  • Аристов Александр Владимирович, 1975 года рождения.

Пострадавшие:

  • Захарченко Алла Дмитриевна, 1993 года рождения,

  • Крукчи Сергей Александрович, 1976 года рождения,

  • Панченко Андрей Константинович, 1980 года рождения,

  • Наумлинский Константин Николаевич, 1978 года рождения.

ДТП с украинским автобусом в РФ: названы имена погибших и пострадавших

Как сообщал OBOZREVATEL, микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами ночью 11 марта попал в ДТП на трассе М4 "Дон" в Ростовской области, столкнувшись с грузовиком. В нем находилось девять человек.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Россия
Тег
ДТП
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