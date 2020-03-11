ДТП с украинским автобусом в РФ: названы имена погибших и пострадавших

Опубликованы имена погибших и пострадавших людей во время ДТП с украинским микроавтобусом Opel Vivaro на трассе М4 "Дон" в Ростовской области России.

Список обнародован так называемым "МЧС ДНР", его у себя в Twitter разместил блогер Necro Mancer (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

В ДТП погибли пять человек Скриншот видео twitter.com/666_mancer

Погибших и пострадавших называют "гражданами ДНР".

В результате ДТП погибли пять человек, еще четверо получили травмы. Тела погибших эвакуируют в "ДНР". Пострадавшие находятся в Центральная районной больнице Миллеровского района Ростовской области.

Погибшие:

Конищева Анна Игоревна, 1988 года рождения,

Возжова Ирина Николаевна, 1959 года рождения,

Калюжный Геннадий Николаевич, 1978 года рождения,

Омелина Наталья Анатольевна, 1978 года рождения,

Аристов Александр Владимирович, 1975 года рождения.

Пострадавшие:

Захарченко Алла Дмитриевна, 1993 года рождения,

Крукчи Сергей Александрович, 1976 года рождения,

Панченко Андрей Константинович, 1980 года рождения,

Наумлинский Константин Николаевич, 1978 года рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами ночью 11 марта попал в ДТП на трассе М4 "Дон" в Ростовской области, столкнувшись с грузовиком. В нем находилось девять человек.

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