Главная Новости
11 июня • обновлено в 14:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Евгений Левкович
Евгений Левкович
Российский журналист Все статьи автора

ДТП с Ефремовым: неужели рядом не нашлось ни одного друга?

4.3т

Терпеть не могу массовую травлю, поэтому просто расскажу две истории из жизни.

***

Девять лет назад моего близкого человека, молодую, красивую, жизнерадостную девушку, на пешеходном переходе на огромной скорости сбил джип. Долгая кома. Страшная черепно-мозговая травма. Множественные переломы конечностей. Живого места не было. Врачи отводили меня в сторону, чтобы мать не услышала, и шёпотом говорили: "Готовьте к худшему". Но делали всё возможное и невозможное, собирали по частям. И – невероятно – собрали.

Потом – десятки операций. Заново учили ходить. Возвращали память и зрение. Последнее полноценно так и не вернулось, и не вернётся уже никогда. При любых погодных изменениях – адские боли, прибивает к постели, из которой физически невозможно встать неделю, две, три.

Водитель оказался из приближённых. Он остался на свободе. Кажется, он даже не был лишён прав.

***

Один известный публичный человек, назовём его N., обаятельный алкоголик, эрудит, душа любой компании и любимец либеральной интеллигенции (кажется, это так называется) долгое время ходил в одно и то же кафе в центре Москвы, где напивался до полусмерти. Вёл он себя при этом отвратительно: мог схватить за зад проходящую мимо незнакомую женщину, позвать через весь зал матом официанта, и прочее. Сказать, что всё это сходило ему с рук – мало. Это всячески поощрялось. Охрана, в каком бы состоянии N. ни прибыл, сажала его на лучшее место (кажется, это место вообще держали специально для него – даже когда в кафе был переаншлаг). "Как, вы не знакомы? Это же N., милейший балагур, он же в шутку", – объясняли мужчины своим спутницам, схваченным за задницу и не оценившим юмора. Официантки улыбались и обслуживали. Ходили, правда, слухи, что придя домой на рогах N. вообще мог поколотить жену – но то такое, с кем на Руси не бывает…

И вот как-то в один из вечеров приятель N., один из тех, кто часто сидел с ним за большим столом, не понял сатиры и попытался балагура осадить. В ответ был весело и, как всегда, очень изящно послан нах*й, под хохот собравшихся. Обычно после этого N. поднимал очередную рюмку и пил с обиженным на брудершафт. Но в тот вечер что-то пошло не так. Приятель попросил милейшего балагура отойти с ним в туалет и навалял ему там таких капитальных п*здюлей, что после этого N., когда они с приятелем снова приходили в кафе, хоть и бухал, как прежде, но вёл себя при этом, как аспирантка института благородных девиц.

Жаль, что у человека, которого сейчас одни травят в хвост, а другие – жалеют в гриву, не нашлось рядом такого друга. А ведь друзей у него – судя по количеству тех, кто в гриву – было на целый товарный состав.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Евгений Левкович Евгений Левкович
Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Евгения Левковича
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 29 070.

    Вылечились: 13 141. Умерли: 854.

  • В мире заболели более 7,4 млн человек, погибли – больше 416 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги