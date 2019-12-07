Сын генерала в России разнес толпу детей на авто: появились детали жуткого ДТП

За рулем автомобиля Toyota, который в субботу, 7 декабря, устроил смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, был сын российского генерала Виктор Пильганов, отличившийся множественными штрафами за нарушение правил дорожного движения.

Сам бывший полицейский в момент аварии находился на пассажирском сидении. Об этом сообщает "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но за рулем находился не он. Мужчина отказался от проверки на алкоголь", – подтвердили в региональном управлении МВД.

ДТП в Нижнем Новгороде устроил сын генерала Известия

Примечательно, что за 2019 год у Пильганова-младшего нашлось более десятка штрафов, в том числе за превышение скорости и за вождение в нетрезвом виде. "Их общая сумма идёт на десятки тысяч рублей", – уточнили в Telegram-канале Life Shot.

ДТП в Нижнем Новгороде устроил сын генерала

Напомним, водитель сбил 13 человек на перекрестке. Среди них было десять детей. Мать одного из школьников скончалась. По другим данным, жертвой стала учительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе ДТП после столкновения четырех автомобилей один из них вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.

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