"Других успехов нет?" Выпивший водку Путин разозлил россиян

В сеть попало видео, на котором видно, как президент России Владимир Путин в Ботлихе (Дагестан) выпил стопку водки, оставленную нетронутой во время своей поездки в республику еще в 1999 году. Пользователи принялись нещадно комментировать ролик.

Причиной такого поступка стало то, что в эти дни в Дагестане вспоминают события 20-летней давности – вторжение террористов. Ролик выложил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Путин пьет в Ботлихе ту самую стопку водки, которую 20 лет назад обещал ополченцам выпить после победы над террористами", – написал он.

Президент России Владимир Путин выпил водку Скриншот

В комментариях пользователи жестко раскритиковали поведение Путина.

"А почему батьке закусон не положили?!!!", "Дима, за 20 лет путинизма в России ничего не изменилось, даже посуда прежняя", "Ого!! До воскресенья повод есть крутить и пиарить ролик... Других успехов то за 20 лет нет… Нищета... И мрак", "Не так уж много развлечений бате по карману: Батя пьет водку, Батя бьет маму. И ни к чему менять программу – итак все четко: Батя бьет маму, Батя пьет водку", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Путин пьет в Ботлихе ту самую стопку водки, которую 20 лет назад обещал ополченцам выпить после победы над террористами pic.twitter.com/ZbftKD9bF0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 12, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент РФ Путин нарвался на критику сети, попытавшись пошутить о лесных пожарах в стране.

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