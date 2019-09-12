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12 сентября • обновлено в 16:20
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"Других успехов нет?" Выпивший водку Путин разозлил россиян

4.5т Читать материал на украинском

В сеть попало видео, на котором видно, как президент России Владимир Путин в Ботлихе (Дагестан) выпил стопку водки, оставленную нетронутой во время своей поездки в республику еще в 1999 году. Пользователи принялись нещадно комментировать ролик.

Причиной такого поступка стало то, что в эти дни в Дагестане вспоминают события 20-летней давности – вторжение террористов. Ролик выложил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Путин пьет в Ботлихе ту самую стопку водки, которую 20 лет назад обещал ополченцам выпить после победы над террористами", – написал он.

Президент России Владимир Путин выпил водку

Президент России Владимир Путин выпил водку

Скриншот

В комментариях пользователи жестко раскритиковали поведение Путина.

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"А почему батьке закусон не положили?!!!", "Дима, за 20 лет путинизма в России ничего не изменилось, даже посуда прежняя", "Ого!! До воскресенья повод есть крутить и пиарить ролик... Других успехов то за 20 лет нет… Нищета... И мрак", "Не так уж много развлечений бате по карману: Батя пьет водку, Батя бьет маму. И ни к чему менять программу – итак все четко: Батя бьет маму, Батя пьет водку", – написали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент РФ Путин нарвался на критику сети, попытавшись пошутить о лесных пожарах в стране.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Плешивая петушара на бояру перешёл.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Какой бред.....Россиянам плеееевать что и как там делает Путин))))))))))))))))))) Просто наплевать Мы живём намного лучше вас дурачков и главное...намного мирнее
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Южный Гарик
Южный Гарик
У комментаторов чубы из под кастрюль торчат очень явно
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Южный Гарик, Обозреватель сам и придумал это фуфло
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