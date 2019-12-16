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16 декабря • обновлено в 21:28
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Друг Путина не защитил? Дипломаты РФ угодили в новый скандал

3.1т
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Власти Чехии депортировали четырех иностранцев, которые без вида на жительство жили в домах, находящихся в распоряжении посольства РФ.

Пресс-секретарь местной полиции Эва Кропачева рассказала Deník N, что этим лицам запрещен въезд в Чехию на срок от одного до четырех лет.

"Соблюдение чешских законов должно распространяться на всех", – сказал министр иностранных дел Томаш Петршичек.

Посольство России в Праге

Посольство России в Праге

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По данным издания, ответственный сотрудник российского посольства Михаил Саруханов может быть оштрафован за то, что приютил этих людей и не оформил их регистрацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года в Чехии произошел новый поворот с квартирным скандалом вокруг Министерства иностранных дел России. МИД страны даже вызвал на ковер посла России Александра Змеевского, который отвечает за юридические и консульские вопросы и уже третью неделю занимается событиями, связанными с арендой русскими квартир в Праге. Стало известно, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.

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Место
Чехия Прага
Тег
скандалы
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