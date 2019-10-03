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3 октября • обновлено в 15:46
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"Досвидос!" В "Правом секторе" призвали массово выселять людей из Крыма и Донбасса

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В "Правом секторе" заявили о том, что после освобождения оккупированных территорий Украины их должны покинуть все те, кто получил паспорта "Л/ДНР", РФ или поддерживал действия оккупантов.

"Любой человек, который взял паспорт "ДНР", паспорт "ЛНР", любой человек, который добровольно взял паспорт Российской Федерации в Крыму – должен быть наказан", – сказал OBOZREVATEL спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский, комментируя концепцию переходного правосудия.

"Потому что и Донецк, и Луганск, и Крым будут либо украинскими, либо пустыми", – подчеркнул он.

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"Меня спрашивают: вы хотите возвращения территорий, но как вы будете возвращать людей. Да никак мы не будем возвращать этих людей, потому что такие люди нам не нужны", – добавил Скоропадский.

Он признал: есть категории граждан Украины, которые не смогли покинуть оккупированные территории в силу объективных причин, в частности, дети и люди пожилого возраста. Есть также те, кто в условиях оккупации ведут подпольную борьбу, например, крымские татары, а также те, кто, придерживаясь проукраинских взглядов, боится высказывать их.

"А все остальные, которые не выехали из "ДНР" и "ЛНР" или из Крыма – всё, досвидос!" – заявил спикер "Правого сектора".

"И Донецк, и Луганск, и Крым будут либо украинскими, либо пустыми"

"И Донецк, и Луганск, и Крым будут либо украинскими, либо пустыми"

"Пусть в Крыму останется 10% населения, но это будут стопроцентно люди, которые поддерживают Украину. Чтобы ни одного оккупанта или того, кто поддерживает оккупанта, там не оставалось", – сказал он.

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По мнению Скоропадского, после восстановления контроля Украины над временно оккупированными территориями потребуется большая работа, "чтобы проверить каждого человека, который жил на оккупированных территориях, и выяснить, почему он там оставался". "Возможно, придется создавать отдельное министерство", – допустил он.

Вместе с тем спикер заверил: "Нас не очень интересует судьба людей, которые поддерживали оккупанта. Если они поддерживали Россию, то у них есть своя страна – Российская Федерация. И они должны ехать в РФ".

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой разработки концепции переходного правосудия для Донбасса и стратегии деоккупации Крыма и востока Украины. "Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта", – пояснил он.

Ранее Зеленский пообещал украинцам, что не перейдет "красные линии" и не допустит капитуляции перед Россией.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Артем Скоропадский
Место
Украина
Теги
Новости России Новости ДНР Новости ЛНР Новости Крыма
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Чан Джеки
Чан Джеки
те кто после окупацией кремлем крыма приобрел там недвижимость и т.д. без компенсации будут депортированы.
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70rus xxx
70rus xxx
"Крым захватим,и сразу на Москву",добавил правосек.
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