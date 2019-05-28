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Достойно сдают сессию! Секс в кабинете российского вуза попал на видео

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В одном из кабинетов российского Государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина сняли на видео пару, которая занималась сексом.

Причем на интиме любовников поймали в сессионное время. Кадры были опубликованы на Telegram-канале Mash.

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Эротику удалось снять из окна соседнего здания.

"Как проходит сессия в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина? Очень достойно", — подшутили над участниками ролика в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Литинской районной госадминистрации на Винниччине попал в больницу со своей любовницей, поскольку пара не смогла самостоятельно "разъединиться" после секса.

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Россия
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