МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Допускают переворот: в России неожиданно заговорили о свержении Путина

635Читать материал на украинском

Более половины россиян, 53%, высказали свое недоверие к российским властям, а 15% и вовсе не исключили, что вскоре в России произойдет государственный переворот.

Об этом, ссылаясь на данные опроса "Левада-Центра", рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

"Оказывается, что большая половина российских граждан, целых 53%, выступают за отставку правительства Российской Федерации. Ну, в смысле, Дмитрия Медведева и компании. Понятно, здесь четко действуют в режиме царь хороший, в смысле Путин, а бояре, то есть Медведев и другие, плохие. Но вот эта связка перестает работать, ведь любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что Дмитрий Анатольевич — по сути технический премьер, он не политическая фигура. И поэтому эти же опросы "Левада-Центра" говорят и о снижении рейтинга Путина и о том, что россияне именно на него возлагают ответственность за дела в стране", — пояснил статистику он.

Новости
''Свергнут через Майдан'': человек Путина предрек ему фиаско из-за Курил
Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

Что касается довольно высокого процента тех, кто допускает в России переворот, то его Цимбалюк также связал с постоянно растущим недовольством российского общества политикой Путина. Он подчеркнул, что президент страны-агрессора постепенно перестает быть для своего народа навязанным идеалом.

"15% допускают государственный переворот в России! Вы представляете, что здесь происходит? Оказывается, для такого большого количества россиян действующий президент не является иконой и образцом стабильности. Если бы это было так, кто бы посмел говорить о перевороте? 44% не исключают массовых волнений и протестов населения", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил о расколе, который пролег между Путиным и Медведевым. Об этом, по его словам, свидетельствуют санкции, введенные правительством РФ против Украины наперекор желанию российского президента.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинРоман Цимбалюк
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги