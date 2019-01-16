Допускают переворот: в России неожиданно заговорили о свержении Путина

Более половины россиян, 53%, высказали свое недоверие к российским властям, а 15% и вовсе не исключили, что вскоре в России произойдет государственный переворот.

Об этом, ссылаясь на данные опроса "Левада-Центра", рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин

"Оказывается, что большая половина российских граждан, целых 53%, выступают за отставку правительства Российской Федерации. Ну, в смысле, Дмитрия Медведева и компании. Понятно, здесь четко действуют в режиме царь хороший, в смысле Путин, а бояре, то есть Медведев и другие, плохие. Но вот эта связка перестает работать, ведь любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что Дмитрий Анатольевич — по сути технический премьер, он не политическая фигура. И поэтому эти же опросы "Левада-Центра" говорят и о снижении рейтинга Путина и о том, что россияне именно на него возлагают ответственность за дела в стране", — пояснил статистику он.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Что касается довольно высокого процента тех, кто допускает в России переворот, то его Цимбалюк также связал с постоянно растущим недовольством российского общества политикой Путина. Он подчеркнул, что президент страны-агрессора постепенно перестает быть для своего народа навязанным идеалом.

"15% допускают государственный переворот в России! Вы представляете, что здесь происходит? Оказывается, для такого большого количества россиян действующий президент не является иконой и образцом стабильности. Если бы это было так, кто бы посмел говорить о перевороте? 44% не исключают массовых волнений и протестов населения", — резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк заявил о расколе, который пролег между Путиным и Медведевым. Об этом, по его словам, свидетельствуют санкции, введенные правительством РФ против Украины наперекор желанию российского президента.

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