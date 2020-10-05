Дом престарелых в Уфе обвинили в издевательствах: пенсионеры спали голые на незастеленных кроватях. Фото 18+

В пансионате "Моя семья" в Уфе (РФ), который заподозрили в жестоком поведении с подопечными, началась проверка.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Башкирии. По данным UFA1.RU, в платном учреждении в поселке 8 Марта на пожилых людей кричат и избивают, им приходится спать голыми на незастеленных кроватях. При этом руководство пансионата претензии отвергает.

"Прокуратура организовала проверку в связи с публикациями в СМИ информации о нарушении прав постояльцев частного пансионата. В ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учреждения при оказании услуг людям пожилого возраста, проверены условия их содержания, обеспечение их надлежащим питанием, одеждой и другими принадлежностями", – заявили в ведомстве.

Бывшая работница дома престарелых ранее сообщила журналистам об ужасном отношении в пансионате.

"У меня сложилось впечатление, что их не кормят. Пожилые люди спят на голых кроватях без подушек и одеял. Также не у всех имеется даже матрас.

Отношение к ним ужасное. Орут на них матом, руки распускают. Там же и с деменцией лежат, и поэтому не сразу понимают, что от них требуется. Ужас полный, у меня не выдержало сердце и я уволилась, но перед этим пошла в палату и сделала снимки", – рассказала женщина.

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Директор пансионата Александр Васильев назвал источник портала "обозленным человеком", который якобы мог сам убрать постельное белье и уложить туда подопечных, чтобы скомпрометировать пансионат. Для чего – неизвестно, поскольку в последнее время, по его словам, никого не увольняли не штрафовали.

Постельным бельем, как рассказал Васильев, заведение обеспечивают родственники пациентов. Про неподобающее отношение сотрудников к постояльцам директор не в курсе.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Одессе пьяные мужчины в трамвае устроили разборки с пассажирами и избили пенсионерку.