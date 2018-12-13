''Должны привыкнуть к морозу'': в России оскандалились с туалетами в школе

В России в сельской школе в Красноярском крае поставили биотуалеты и заперли их от детей.

Таким образом, администрация отчиталась о выполнении поручения по установке теплых туалетов. Биотуалеты — это временная мера (позже их заменят модульными пристройками). Но дети по-прежнему справляют нужду в уличном туалете, передает "НТВ".

При этом в школе заявили, что "дети живут в деревне и должны уже привыкнуть к морозу, сейчас на улице минус 12 градусов, а до этого было минус 45".

Завуч школы Вера Антонова так объяснила ситуацию: "Представляете, какой будет запах от них, если их открыть! Через полгода должны сделать пристройку к школе, где будут теплые туалеты".

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Сургут первоклассники получили бракованные дневники от местного департамента образования. На одной из первых страниц в них изображен двуглавый орел с серпом и молотом.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.