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''Должны привыкнуть к морозу'': в России оскандалились с туалетами в школе

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В России в сельской школе в Красноярском крае поставили биотуалеты и заперли их от детей.

Таким образом, администрация отчиталась о выполнении поручения по установке теплых туалетов. Биотуалеты — это временная мера (позже их заменят модульными пристройками). Но дети по-прежнему справляют нужду в уличном туалете, передает "НТВ".

При этом в школе заявили, что "дети живут в деревне и должны уже привыкнуть к морозу, сейчас на улице минус 12 градусов, а до этого было минус 45".

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Завуч школы Вера Антонова так объяснила ситуацию: "Представляете, какой будет запах от них, если их открыть! Через полгода должны сделать пристройку к школе, где будут теплые туалеты".

''Должны привыкнуть к морозу'': в России оскандалились с туалетами в школе

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Сургут первоклассники получили бракованные дневники от местного департамента образования. На одной из первых страниц в них изображен двуглавый орел с серпом и молотом.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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