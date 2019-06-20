ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Должны подумать": Путин вспомнил разговор с Медведчуком о пленных

1.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о судьбе украинских моряков, которых российские военные захватили в Керченском проливе.

У главы Кремля спросили, продолжит ли глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук свое участие в переговорах с Кремлем по решению конфликта на Донбассе.

Путин ответил, что данные "вопросы никогда не исчезали из поля зрения, особенно людей, оказавшихся в данной затруднительной ситуации, когда они находятся в тюрьме".

Новости
Боится отравления? Путин пришел на "Прямую линию" со знаменитым аксессуаром

"Медведчук недавно ставил вопрос об освобождении моряков, задержанных в Керченском проливе и других заключенных. Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Но прежде, чем решать эти вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые нам не безразличны, в том числе российских граждан, находящихся в аналогичной ситуации в Украине", – сообщил президент РФ.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Виктор Медведчук заявил о выходе из контактной группы по вопросам Донбасса. При этом он отметил, что все равно намерен продолжать вести диалог с Россией.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинВиктор Медведчук
Место
Россия
Теги
пленные морякиДонбассКерченский пролив
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
6
Смешно
1
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Молодец Путин...красава
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel