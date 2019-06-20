"Должны подумать": Путин вспомнил разговор с Медведчуком о пленных

Президент России Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о судьбе украинских моряков, которых российские военные захватили в Керченском проливе.

У главы Кремля спросили, продолжит ли глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук свое участие в переговорах с Кремлем по решению конфликта на Донбассе.

Путин ответил, что данные "вопросы никогда не исчезали из поля зрения, особенно людей, оказавшихся в данной затруднительной ситуации, когда они находятся в тюрьме".

"Медведчук недавно ставил вопрос об освобождении моряков, задержанных в Керченском проливе и других заключенных. Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Но прежде, чем решать эти вопросы, должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, которые нам не безразличны, в том числе российских граждан, находящихся в аналогичной ситуации в Украине", – сообщил президент РФ.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая Виктор Медведчук заявил о выходе из контактной группы по вопросам Донбасса. При этом он отметил, что все равно намерен продолжать вести диалог с Россией.

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