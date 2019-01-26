Из сегодняшних новостей: "РФ поможет Кубе восстановить железные дороги за 2 млрд евро и уйти от нефтяной зависимости на фоне ситуации в Венесуэле, сообщил вице-премьер Юрий Борисов". Ну не идиоты? Только потеряли 17 миллиардов в Венесуэле, а уже бегут-торопятся, потея от натуги, дарить новые миллиарды Кубе. Дорогие кубинцы, примените, не побрезгуйте, наш скромный двухмиллиардный дар. Извините, что так мало, постараемся исправиться, завтра еще принесем.

А в это же время кузбасские подростки жалуются на некачественную еду, которую им дают в школьной столовой. Школьники опубликовали кадры с переваренными макаронами, при перемешивании превращающимися в тесто, размазанное по тарелке: "как собакам прям".

Но этим подросткам еще повезло. Им родители оплатили хоть и собачью, но хоть какую-то еду. По сообщению уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрия Кислицына многие родители не в состоянии ни оплатить школьные обеды, ни покормить ребенка с утра. В результате, как отметил Кислицын, раньше голодные обмороки в школах были единичными, "теперь покатился целый ком".

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Вот странные подростки, чего возмущаться и в обмороки падать? Не слушали, наверное, Высоцкого:

"Те, кто едят, ведь это - иностранцы, А вы, прошу прощенья, кто такие?".

Поздравляем ностальгирующих по СССР. Путин возродил классическую советскую традицию платить иностранным бандитам и шарлатанам, прикидывающимся борцами с "американским империализмом", за счет собственных граждан. Детей кормят как дворовых собак, зато Мадурам, Кастрам и Асадам всегда кушать подано. Им на совковой лопате миллиард за миллиардам подносят: жрите дорогие друзья, только не поперхнитесь.

Есть, правда, одно существенное отличие от советского опыта. Новый совок похитрее прежнего будет. Путинские чиновники умудряются использовать для личного обогащения даже помощь смуглым братьям по антиамериканской борьбе. Советские бонзы просто дарили деньги разным людоедским режимам, а путинцы их вместе с этими режимами пилят, возвращая себе в карман солидные откаты.

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