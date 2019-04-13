"Доктор Франкенштейн" из Украины изуродовала 16 россиянок: жуткие фото

Пластический хирург из Украины Алена Верди, которая работала в России в клинике на Кубани, изуродовала 16 женщин.

Как сообщает "Комсомольская правда", хирург владеет дипломами из разных университетов, однако ее подозревают в том, что они все фейковые.

По версии Верди, она закончила в 2005 году Национальный медицинский университет имени О.О. Богомольца в Киеве по специальности "Лечебное дело" а в 2015-м якобы закончила Российский университет дружбы народов.

Среди пострадавших от рук женщины уже пять пациенток написали заявления в полицию, но многие остальные боятся, заявляя, что им звонят и угрожают расправой.

Отмечается, что в марте 2018 году Верди судили за смерть 43-летней пациентки Аллы Багровой "по неосторожности" из-за острой кровопотери. Но вопрос с семьей погибшей руководитель клиники уладил за деньги.

Следователи часто наведывались в клинику, где работала Верди, однако в конце 2018 года медцентр закрылся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине журналист умер из-за халатности врачей. У мужчины были проблемы с печенью и язва, однако его не хотели забрать в больницу. Он скончался от внутреннего кровотечения.

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