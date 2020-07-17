Доходы россиян упали до рекордного уровня

Доходы населения России во втором квартале 2020 года в связи с пандемией сократились на 8% в годовом выражении.

Это рекордное квартальное падение этого показателя с 1999 года (тогда падение составило более 10%). Соответствующие данные были опубликованы на сайте Росстата.

За первое полугодие 2020 года, по данным ведомства, реальные располагаемые доходы населения снизились на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По информации "Дождя", с 2019-го Росстат ежемесячно публиковал данные о динамике реальных доходов населения, но эти данные сейчас появляются раз в квартал.

В период 2000-2008 годов доходы населения РФ стабильно прибавляли. С 2014 года реальные доходы падали четыре года подряд.

В марте 2019-го ведомство поменяло методику расчета вместе с данными за 2018 год: по старой методике доходы упали на 0,2%, а по новой – выросли на 0,1%.

РБК

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