"Договорились с Лукашенко": Путин сделал заявление о присоединении Беларуси

Президент России Владимир Путин заявил, что не собирается объединяться с Беларусью в одно государство, но готов создать союзный парламент и единую валюту для двух стран.

Своим мнением поделился он во время "Прямой линии" в четверг, 20 июня. "Когда Россия и Белоруссия будут объединяться в полноценное единое государство? Есть предложение провести референдум", – спросила у президента ведущая.

По словам Путина, на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. "Речь о реализации договора, который подписан много лет назад. Это не единое государство, но там много элементов, вплоть до создания союзного парламента, единой валюты. Мы договорились с Лукашенко, что вернемся к договору и вместе посмотрим, что нужно реализовать из того, что не было сделано. Сделано немало, но на мой взгляд, явно недостаточно", – ответил российский лидер.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, в России организаторов "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным подловили на постановочных вопросах.

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