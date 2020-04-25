Догоняет Китай: в России установлен антирекорд по смертности от коронавируса

За прошлые сутки, 25 апреля, в России из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерло 66 человек. Так, в стране установлен антирекорд по смертности от заболевания.

Об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусом. Так, в предыдущий раз рекордный прирост по числу умерших пациентов с COVID-19 в стране был зафиксирован 24 апреля, когда скончались 60 человек.

Общее число летальных исходов в стране выросло до 681, заболевших – до 74 588 (из них за сутки 5966), выздоровели 6250 человек.

Данные за 25 апреля worldometers.info

Данные за 24 апреля worldometers.info

Больше половины всех летальных исходов (366) зафиксировано в Москве. За последние сутки в столице скончался 41 пациент. Как рассказали накануне в оперштабе, пациентам было от 34 до 92 лет. Десять из них страдали сахарным диабетом. У умерших были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, вирусный гепатит и лейкоз.

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 апреля заявил, что ситуация с распространением болезни в столице ухудшается. По его словам, в ближайшие несколько недель в городе будет дополнительно развернуто несколько тысяч коек для больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия становится новым эпицентром распространения коронавируса. В Москве реанимации работают в загруженном режиме. Так, 23 апреля Россия заняла второе место в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, на первом уже оказались США.