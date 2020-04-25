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25 апреля • обновлено в 18:58
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Догоняет Китай: в России установлен антирекорд по смертности от коронавируса

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За прошлые сутки, 25 апреля, в России из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерло 66 человек. Так, в стране установлен антирекорд по смертности от заболевания.

Об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с коронавирусом. Так, в предыдущий раз рекордный прирост по числу умерших пациентов с COVID-19 в стране был зафиксирован 24 апреля, когда скончались 60 человек.

Общее число летальных исходов в стране выросло до 681, заболевших – до 74 588 (из них за сутки 5966), выздоровели 6250 человек.

Данные за 25 апреля

Данные за 25 апреля

worldometers.info

Данные за 24 апреля

Данные за 24 апреля

worldometers.info

Больше половины всех летальных исходов (366) зафиксировано в Москве. За последние сутки в столице скончался 41 пациент. Как рассказали накануне в оперштабе, пациентам было от 34 до 92 лет. Десять из них страдали сахарным диабетом. У умерших были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, вирусный гепатит и лейкоз.

Мэр Москвы Сергей Собянин 23 апреля заявил, что ситуация с распространением болезни в столице ухудшается. По его словам, в ближайшие несколько недель в городе будет дополнительно развернуто несколько тысяч коек для больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия становится новым эпицентром распространения коронавируса. В Москве реанимации работают в загруженном режиме. Так, 23 апреля Россия заняла второе место в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, на первом уже оказались США.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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