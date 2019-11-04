"Додавили Украину": волонтер увидел плохой знак в разведении сил на Донбассе

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что визит в Золотое депутата Госдумы России Алексея Журавлева был провокацией.

"Этот человек широко известен своими шовинистическими взглядами, от него чего-то другого ожидать не стоило", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В этом контексте волонтер признал: "К сожалению, это далеко не первый случай, когда те или иные официальные лица России появляются на оккупированных территориях. Увы, тут кроме каких-то дипломатических нот протеста других механизмов я не вижу".

"Враг радуется нашим действиям", – сказал волонтер

В то же время Тука рассказал, что действительно должно насторожить военно-политическое руководство Украины. "Если смотреть на ситуацию на стратегическом, а не на оперативном уровне, то меня намного больше беспокоят некоторые заявления, которые были сделаны российскими политиками 2 и 3 ноября. Контекст их приблизительно такой: "Мы додавили Украину".

"Они для себя считают шаги Украины успехом России", – заметил волонтер. И добавил: "Если враг радуется нашим действиям, я не понимаю, почему такие действия у меня должны вызывать оптимизм".

Как писал OBOZREVATEL, депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев прибыл в неподконтрольную часть населенного пункта Золотое на Луганщине (Золотое-5), где состоялось разведение сил ВСУ и "ЛНР". Во время визита Журавлев заявил, что Украина никогда не вернет Донецк и Луганск. При этом российский депутат разгуливал по Золотому на глазах у ОБСЕ. Там же был замечен флаг РФ.

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