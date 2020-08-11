Дочке Путина вкололи вакцину от COVID-19, против которой выступили ученые

Президент России Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса российской вакциной.

Так он объявил о регистрации первого в мире подобного препарата от COVID-19, который, по его словам, эффективен и формирует устойчивый иммунитет к вирусу. Об этом сообщает "Медуза".

Лидер РФ не стал уточнять имя дочери, хотя и признался, что после первой прививки у нее поднялась температура до 38 градусов, но на следующий день – снизилась до 37-ми.

"И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо", – сказал Путин.

Он выразил убеждение, что страна сможет наладить массовое производство вакцины в ближайшее время. Помимо этого, подчеркнул, что вакцинация в России должна проходить добровольно.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко добавил, что вакцину будут производить центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и компания "Биннофарм".

Стоит отметить, что ранее российские фармкомпании выступили против регистрации этого препарата. Они заявили, что пока нет оснований делать заключения об эффективности вакцины, поскольку она не прошла необходимые испытания.

Путин заявил о регистрации российской вакцины от COVID-19, в эффективности которой усомнились ученые РФ

В Минздраве и правительстве РФ к такому заявлению не прислушались. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация медиков от коронавируса начнется уже в конце августа – в начале сентября 2020-го. Тогда как для остальных граждан страны вакцина от COVID-19 станет доступной только с 1 января 2021 года.

В свою очередь глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что вакцину введут в оборот в регионах России вместе с началом третьей фазы ее испытаний в Москве, к которой готовы приступить "сразу, как дадут деньги".

Как сообщал OBOZREVATEL, спецслужбы России пытались похитить международные исследования и разработки вакцины от COVID-19 с целью дальнейшего получения прибыли, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.