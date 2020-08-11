Дочке Путина вкололи вакцину от COVID-19, против которой выступили ученые

Президент Россиии Владимир Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса российской вакциной.

Так он объявил о регистрации первого в мире подобного препарата от COVID-19, который, по его словам, эффективен и формирует устойчивый иммунитет к вирусу. Об этом сообщает "Медуза".

Лидер РФ не стал уточнять имя дочери, хотя и признался, что после первой прививки у нее поднялась температура до 38 градусов, но на следующий день – снизилась до 37-ми.

"И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо", – сказал Путин.

Он выразил убеждение, что страна сможет наладить массовое производство вакцины в ближайшее время. Помимо этого, подчеркнул, что вакцинация в России должна проходить добровольно.

Со своей стороны глава Минздрава РФ Михаил Мурашко добавил, что вакцину будут производить центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и компания "Биннофарм".

Стоит отметить, что ранее российские фармкомпании выступили против регистрации этого препарата. Они заявили, что пока нет оснований делать заключения об эффективности вакцины, поскольку она не прошла необходимые испытания.

В Минздраве и правительстве РФ к такому заявлению не прислушались. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация медиков от коронавируса начнется уже в конце августа – в начале сентября 2020-го. Тогда как для остальных граждан страны вакцина от COVID-19 станет доступной только с 1 января 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецслужбы России пытались похитить международные исследования и разработки вакцины от COVID-19 с целью дальнейшего получения прибыли, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.