"Дочь" Путина дружит с племянником магната, связанного с мафией, – СМИ

Мирослав Семенюк Новости России 16:22, 6.02.2021 Обновлено: 16:51, 6.02.2021

Предполагаемая внебрачная дочь президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих дружит с Робертом Скигиным – племянником связанного с мафией российского магната.

Как пишет Daily Mail, пара опубликовала видео своих развлечений в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Роберт Скигин живет в квартире за 4,5 миллиона фунтов стерлингов в Королевском Альберт-Холле в Западном Лондоне.

Его родственник – финансист тамбовской ОПГ Дмитрий Скигин. По данным российских СМИ, в 90-е Путин и Скигин вместе приватизировали нефтебазы в порту Петербурга и Пулково.

В это время у Путина якобы был роман со Светой Кривоногих, которая родила от него дочь.

Владимир Путин в молодости и Елизавета Кривоногих

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Ссылаясь на копии документов, расследователи российской группы "Проект" сообщили, что отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна.

  • Сама Кривоногих, как сказано в статье, – мультимиллионерша. Ее семье якобы принадлежит недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи в общей сложности почти на 1,1 млрд руб. (около $14,6 млн).

  • Слив информации о предполагаемых любовнице Путина и их совместной дочериможет быть результатом войны внутри ФСБ.

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