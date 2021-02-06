"Дочь" Путина дружит с племянником магната, связанного с мафией, – СМИ
Предполагаемая внебрачная дочь президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих дружит с Робертом Скигиным – племянником связанного с мафией российского магната.
Как пишет Daily Mail, пара опубликовала видео своих развлечений в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Роберт Скигин живет в квартире за 4,5 миллиона фунтов стерлингов в Королевском Альберт-Холле в Западном Лондоне.
Его родственник – финансист тамбовской ОПГ Дмитрий Скигин. По данным российских СМИ, в 90-е Путин и Скигин вместе приватизировали нефтебазы в порту Петербурга и Пулково.
В это время у Путина якобы был роман со Светой Кривоногих, которая родила от него дочь.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
российские журналисты якобы нашли у Путина еще одну дочь – Елизавету, которая родилась в 2003 году. Ее матерью является Светлана Кривоногих, познакомившаяся с главой РФ в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом. Их отношения завершились в конце 2000-х.
Ссылаясь на копии документов, расследователи российской группы "Проект" сообщили, что отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна.
Сама Кривоногих, как сказано в статье, – мультимиллионерша. Ее семье якобы принадлежит недвижимость в Петербурге, Москве и Сочи в общей сложности почти на 1,1 млрд руб. (около $14,6 млн).
Слив информации о предполагаемых любовнице Путина и их совместной дочериможет быть результатом войны внутри ФСБ.