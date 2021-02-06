"Дочь" Путина дружит с племянником магната, связанного с мафией, – СМИ

Предполагаемая внебрачная дочь президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих дружит с Робертом Скигиным – племянником связанного с мафией российского магната.

Как пишет Daily Mail, пара опубликовала видео своих развлечений в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Роберт Скигин живет в квартире за 4,5 миллиона фунтов стерлингов в Королевском Альберт-Холле в Западном Лондоне.

Его родственник – финансист тамбовской ОПГ Дмитрий Скигин. По данным российских СМИ, в 90-е Путин и Скигин вместе приватизировали нефтебазы в порту Петербурга и Пулково.

В это время у Путина якобы был роман со Светой Кривоногих, которая родила от него дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

российские журналисты якобы нашли у Путина еще одну дочь – Елизавету, которая родилась в 2003 году. Ее матерью является Светлана Кривоногих, познакомившаяся с главой РФ в 1990-е годы, когда тот еще не был президентом. Их отношения завершились в конце 2000-х.

Ссылаясь на копии документов, расследователи российской группы "Проект" сообщили, что отец Елизаветы Кривоногих не указан, известно только ее отчество – Владимировна.