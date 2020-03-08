Девушка, представляющаяся как Хеди Адамовна – дочь депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова – записала пафосное видео, в котором назвала себя "султаншей солнца и луны".

Роликом в Facebook поделился пользователь Huseyn Barhoy. "Я ем из золотых блюд, пью из хрустальных чаш, все женщины завидуют моей жизни, благородному происхождению, неземной красоте", – говорила девушка.

На опубликованных кадрах вона предстала в дорогом наряде и украшении в виде короны. Хеди Адамовна прошлась по особняку, пока другие девушки кланялись ей (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Скрин видео

Скрин видео

Ролик вызвал насмешки и критику пользователей сети. "Что я только что увидел?" "Когда много денег и нет мозгов", "Мракобесие", – пишут в комментариях.

Отметим, Адам Делимханов – четвероюродный брат Рамзана Кадырова. Делимханова называют "правой рукой" главы Чечни.

Адам Делимханов BBC

Скриншот Комментарии к видео

Скриншот Комментарии к видео

Скриншот Комментарии к видео

Скриншот Комментарии к видео

Скриншот Комментарии к видео

Скриншот Комментарии к видео

Скриншот Комментарии к видео

Скриншот Комментарии к видео

Скриншот Комментарии к видео

Скриншот Комментарии к видео

Скриншот Комментарии к видео

Как писал OBOZREVATEL, главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова высмеяли в сети после видео, в котором он заставил Александра Емельяненко извиниться перед гендиректором "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

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