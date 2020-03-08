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8 марта • обновлено в 20:33
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Дочь "правой руки" Кадырова назвала себя султаншей и разозлила сеть. Пафосное видео

8.3т
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Девушка, представляющаяся как Хеди Адамовна – дочь депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова – записала пафосное видео, в котором назвала себя "султаншей солнца и луны".

Роликом в Facebook поделился пользователь Huseyn Barhoy. "Я ем из золотых блюд, пью из хрустальных чаш, все женщины завидуют моей жизни, благородному происхождению, неземной красоте", – говорила девушка.

На опубликованных кадрах вона предстала в дорогом наряде и украшении в виде короны. Хеди Адамовна прошлась по особняку, пока другие девушки кланялись ей (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Я ем из золотых блюд!" Дочь "правой руки" Кадырова назвала себя султаншей. Пафосное видео

Скрин видео

"Я ем из золотых блюд!" Дочь "правой руки" Кадырова назвала себя султаншей. Пафосное видео

Скрин видео

Ролик вызвал насмешки и критику пользователей сети. "Что я только что увидел?" "Когда много денег и нет мозгов", "Мракобесие", – пишут в комментариях.

Отметим, Адам Делимханов – четвероюродный брат Рамзана Кадырова. Делимханова называют "правой рукой" главы Чечни.

Адам Делимханов

Адам Делимханов

BBC

Скриншот

Скриншот

Комментарии к видео

Скриншот

Скриншот

Комментарии к видео

Скриншот

Скриншот

Комментарии к видео

Скриншот

Скриншот

Комментарии к видео

Скриншот

Скриншот

Комментарии к видео

Скриншот

Скриншот

Комментарии к видео

Скриншот

Скриншот

Комментарии к видео

Скриншот

Скриншот

Комментарии к видео

Скриншот

Скриншот

Комментарии к видео

Скриншот

Скриншот

Комментарии к видео

Скриншот

Скриншот

Комментарии к видео

 

Как писал OBOZREVATEL, главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова высмеяли в сети после видео, в котором он заставил Александра Емельяненко извиниться перед гендиректором "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия Грозный
Теги
Новости России соцсети видео
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Шок, реально вофке сложно всю эту свору кормить... Не завидую мужу, бедолаге.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ахаха 21 век...а слопатоеды пока лихо посидят на бутылках...вот они настоящие хозяева росеи, хотя некоторые из них даже по русски ни бельмеса не понимают, депутат дурдумы арашуков падтвердит...
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