До сих пор убивает: раскрылась жуткая тайна "Чернобыля-2"

Последствия радиационной аварии на заводе "Красное Сормово" (Горький – сейчас Нижний Новгород, Россия), где строили атомные подводные лодки, 18 января 1970 года, до сих пор влияют на людей – ликвидаторов ЧП. Из-за выброса опасных веществ происшествие напоминает взрыв на ЧАЭС в Украине.

В том месяце в цехе шел монтаж двух субмарин: К-308 и К-320, поэтому на смены выходили и в выходные. В одно воскресенье бригаде монтажников было поручено выполнить испытания, во время которого был пропущен важный шаг, написала "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца станицы).

В результате этого произошла авария, во время которой наружу вырвался столб радиоактивной паровой смеси. На максимальной мощности реактор работал лишь 15 секунд, но за это время смертельными дозами был облучен весь цех.

В помещении завода "Красное Сормово" в России, где строили атомные подводные лодки Комсомольская правда

Вся бригада выползала из цеха, теряя сознание. Людей немедленно отправили в больницу в Москву. Троим монтажникам поставили диагноз – острая лучевая болезнь в тяжелой форме. Через несколько дней их вернули назад в цинковых гробах.

Вся ликвидация упала на плечи сотрудником завода. За это им предложили хорошие деньги. В случае отказа людям угрожали увольнением. Первая группа добровольцев зашла в радиоактивную зону уже через неделю после трагедии.

Один из ликвидаторов Валентин Некоркин рассказал, что люди вычищали помещение недолго. С работниками отправляли человека, который следил, чтобы никто не получил сильное облучение. На выходе людей отмывали специальным раствором несколько раз, одежду отбирали и сжигали, а также давали употреблять спирт. Впрочем, после аварии ликвидатор переболел туберкулезом, а теперь страдает болезнью Паркинсона и борется с раком.

Новости Рассекречены данные ядерных аварий в СССР

Женщина, которая участвовала в ликвидации, а раньше работала маляром на "Красном Сормове", Нина Золина отметила, что сначала говорили, что то был простой пар. По ее словам, пока в секретном цехе сотни человек пытались устранить последствия аварии, за перегородкой продолжали строить другую субмарину. После работ состояние здоровья самих же ликвидаторов никто не проверял, они не знали, какую дозу получали. В итоге дочь женщины родилась больная.

Как рассказал ликвидатор Вячеслав Танцура, во время устранения последствий каждому сотруднику давали дозиметр, и пускали к реактору на 2-3 часа. После того, как добровольцы кончились, стали предлагать работу всем остальным. Люди не хотели, но были вынуждены.

Рассказывать о случившемся было строго запрещено, грозили даже тюрьмой. А гриф секретности был снят только через 25 лет после взрыва – в 1995 году.

В помещении завода "Красное Сормово" в России, где строили атомные подводные лодки Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, самые первые в истории крупные радиационные аварии произошли в ходе наработки ядерных материалов для первых атомных бомб. В том числе 18 января 1970 года случилась радиационная катастрофа на заводе "Красное Сормово" (Нижний Новгород).

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