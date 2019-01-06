До крови: Путин получил повреждение накануне Рождества

Глава России Владимир Путин был замечен на публике с перевязанным пальцем.

О повреждении политика стало известно во время его визита в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге на Рождество.

Пресс-секретарь президента пояснил, что Путин просто порезался, однако от более подробного ответа отказался.

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На опубликованных в сети кадрах видно, что Путин часто смотрел на свой поврежденный палец, поправляя пластырь.

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"Что у вас с рукой?": Путин пришел в храм с пластырем на пальце pic.twitter.com/tLs48yKphg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путина пристыдили за циничный пиар на умирающих детях из Санкт-Петербурга.

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