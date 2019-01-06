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До крови: Путин получил повреждение накануне Рождества

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Глава России Владимир Путин был замечен на публике с перевязанным пальцем.

О повреждении политика стало известно во время его визита в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге на Рождество.

Пресс-секретарь президента пояснил, что Путин просто порезался, однако от более подробного ответа отказался.

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До крови: Путин получил повреждение накануне Рождества

life.ru

На опубликованных в сети кадрах видно, что Путин часто смотрел на свой поврежденный палец, поправляя пластырь.

До крови: Путин получил повреждение накануне Рождества

скриншот

До крови: Путин получил повреждение накануне Рождества

life.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путина пристыдили за циничный пиар на умирающих детях из Санкт-Петербурга.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияСанкт-Петербург
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