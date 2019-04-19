"ДНР" – не государство": в России внезапно открестились от "республики"

В российском Волгограде военному пенсионеру отказались признать военную службу в "ДНР", поскольку такого государства по международному праву не существует.

Об этом сообщает местное издание v1.ru. Михаил Заикин, который участвовал в боевых действиях на стороне террористов, требовал возместить ему пенсию, которую перестали выплачивать с момента его прибытия на Донбасс.

Отметим, российским законодательством предусмотрено, что военную пенсию приостанавливают в случае поступления на военную службу или на службу в органы внутренних дел в РФ и в любых других государствах.

Михаил Заикин Скриншот из видео

"Документы, выданные должностными лицами не признанного государства, не могли быть положены в основу при принятии решения о прекращении выплаты пенсии и не являются надлежащими доказательствами по делу", – подтвердили в суде, где рассматривался иск пенсионера.

Суд определил, что "народная милиция Донбасса" не считается по российским законам военным формированием иностранного государства, так как государства "ДНР" по международному праву просто нет.

В результате решение военкомата было признано незаконным и Заикину вернули всю невыплаченную пенсию.

ДНР Meduza

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