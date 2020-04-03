В России от коронавируса COVID-19 умерла журналистка Анастасия Петрова, чья история болезни повергла соцсети в шок.

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Девушка скончалась 31 марта в Перми и до последнего вела в сети дневник болезни, передает "Радіо свобода".

Ранее российские власти утверждали, что Петрова умерла от двусторонней пневмонии, но потом признали у нее наличие COVID-19.

Анастасия Петрова Facebook Анастасия Петрова

Первые симптомы она почувствовала 23 марта. У нее резко поднялась температура, заболело горло и был тяжелый кашель. Она вызвала врача, который не стал ее осматривать и пообещал, что к ней придут и возьмут тест на коронавирус.

Но в ночь на 24 марта у Петровой поднялась температура до 39 градусов и она вызвала скорую помощь, которая ее госпитализировала.

Вечером 24 марта она в соцсети написала, что после рентгенологического обследования у нее диагностирована пневмония. Но уже 25 марта журналистка сообщила, что подслушала совещание врачей в коридоре: "Если корона не подтвердится, в пятницу отправим домой долечиваться".

"Чувствую себя так, будто постоянно тону в киселе. Никому поэтому не отвечаю – сил нет. Почти 90% времени сплю. Все время хочу пить. Анализ еще не готов", – поделилась она.

Анастасия Петрова в больнице Facebook Анастасия Петрова

Последняя запись в Facebook датирована 26 марта: "Первый тест на корону – отрицательный". Под постом ее пользователи сети расспрашивали о ее самочувствии. Последний комментарий она оставила 29 марта, где ответила, что тест на коронавирус был отрицательный. При этом ее здоровье не улучшилось, ей трудно писать, а температура держится.

Переписка Facebook Анастасия Петрова

31 марта Петрова умерла. В последние дни она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец считает, что коронавирус COVID-19 был занесен в китайский Ухань из России.

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