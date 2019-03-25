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Дмитрий Травин
Дмитрий Травин
Российский экономист Все статьи автора

Запад выиграл Балканы, но проиграл Россию

1.2т

Через 20 лет после начала натовских бомбардировок Сербии эта выдержка из интервью Егора Гайдара "Свободе" (4 апреля 1999) воспринимается как удивительно точное пророчество.

"То, что происходит сегодня, объективно при продолжении этих тенденций почти неизбежно приведет к возобновлению холодной войны. Холодной войны в другом виде, не в том, какой она была в 1960-х гг. Россия другая, мир другой. Но к формированию отношений типа холодной войны с Россией, которая боится мира, боится НАТО, боится Америки, ощетинилась ракетами, имеет мобилизационную экономику, дружит с авторитарными, авантюристическими режимами, помогает им технологиями, помогает им создавать собственное ядерное оружие и т. д. <...> Понимают ли это в США? Боюсь, что не понимают. И важнейшей своей задачей, как человека, которому доверяет по крайней мере часть американской политической элиты, я считаю необходимость объяснять им это.

Новости
Россия должна иметь особые права, иначе можем повторить!

Это должен объяснять им не Зюганов. Мы должны объяснять, насколько все это всерьез опасно для того, что происходит в России" (Собр. соч. том 11, стр. 119-120).

Запад выиграл Балканы, но проиграл Россию. Честно признаюсь, что я намного позже стал понимать, как внешние события влияют на перемены внутри страны. Весной 1999 г. все мысли были о последствиях дефолта в России, о противостоянии Ельцина и Примакова, о возможности левого поворота в экономике. Я не догадывался о том, какую мину под то хрупкое равновесие, что сложилось у нас между конструктивными и деструктивными силами, закладывает политика США на Балканах. Я стал понимать, чем все для России обернется, только при начале иракской войны весной 2003 г.

Но тогда уже для осознания новых печальных тенденций не надо было быть пророком.

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Дмитрий ТравинДмитрий Травин
Темы
Российская военная угрозароссийская экономика
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияНовости РоссиивойнаНАТО
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Травина
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Вполне подтверждаю - до Югославии был вполне убежденным либерастом. Розовые очки спали после бомбежек боснийских сербов.
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