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Дмитрий Гудков
Дмитрий Гудков
Российский политик, экс-депутат Госдумы России Все статьи автора

Кремль готов к войне с народом

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К завтрашнему дню мы готовимся как к безнадежной битве, на которую нельзя не пойти. Читаем шпаргалки "как вести себя в автозаке", думаем, где сегодня переночевать, как потом известить близких. Не хватает только надеть чистое белье и в последний раз перекреститься. А ведь завтра – просто встреча людей, которые хотят признания себя гражданами.

Что ж. Лишь только тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой. И завтра нам этот бой обещают: анонимные источники, прокуроры, чиновники. Они готовы к войне с народом до последнего гражданина. Им нужны только подданные.

Нам готовят терновый венец и Голгофу. И не помнят, что происходит дальше. Вслед за распятием, которое завтра обсуждают в администрации Понтия Пилата, наступает Второе пришествие.

Второе пришествие демократии, которое сметет всех этих земных царьков.

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Нас – граждан – могут избить, посадить: это все понятно, причем так давно, что успело приесться. Нельзя жить в постоянном страхе. Хотя так живут в Кремле. Но насилие над одним человеком приведет на улицы и площади еще десять.

Любой диктатор, объявивший войну народу, всегда кончает одинаково. Ну а мы, свободные люди, можем и будем собираться мирно и без оружия и не поддаваться ни на какие провокации.

27.07. Тверская, 13, 14:00.

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Автор
Дмитрий Гудков Дмитрий Гудков
Тема
Выборы в России
Место
Россия Москва
Теги
протест Новости России
Источник
Источник: Facebook Дмитрия Гудкова
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