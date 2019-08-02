Уже шестой год "ДНР" пытается удержаться на плаву. С каждым днём мораль "русского мира" умирает с очередным боевиком. В связи с этим у "молодой республики" стает все меньше шансов "выжить".

Что делают для "родины" любители сладких слов в "ДНРы"? Они любыми способами пытаются укомплектовать передовые позиции. Хоть и обещают службу в центре Донецка.

Граждане "молодой республики" давно "прохавали", чего это стоит. У многих семьи, родные, которые хотят видеть своих защитников дома.

Но, как привлечь "пушечное мясо" для службы, в так называемой "армии ДыНыРы"?

Сейчас я вам расскажу, до чего додумались рекрутинговые компании "ДНР" для привлечения большего количества народа.

Как думаете, в этот раз "любители русского мира" чем будут завлекать в ряды "ополчения"? Правильно, вы догадались – паспортом гражданина РФ и конечно же денежным довольствием, вот только на это могут повестись не все.

"ДНР"

В сети появилось очередное объявление о проведении набора в "ополчение". "Мы вам обещаем достойную зарплату, прохождение службы в центре Донецка ну и конечно паспорт РФ", - сладкие слова. Но всегда есть своё, но.

Если углубиться в выше написанное можно с лёгкостью сказать, что это полный бред. И вы, надеюсь далеко не глупые люди, наверняка интересовались условиями получения паспорта РФ. Для получения русской "бумажки" вам нужно иметь местный паспортец.

Зачем армия в центре г.Донецка, когда окопная война проходит далеко за пределами "столицы"? Также стоит отметить что, она влечет за собой огромные потери среди тех, кто никогда не проходил воинской службы. Поэтому вы нужны в окопах, как "пушечное мясо", они не видят вас на "паркетных" должностях. Зачем вам будет паспорт, когда через месяц вас убьют? Может лучше смотреть, как растут и взрослеют ваши дети!

Ваша жизнь не стоит ни того паспорта, ни тех денег, что предлагают. Прежде чем сделать выбор в пользу незаконных вооруженных формирований, хорошо подумайте, куда вы можете попасть!

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