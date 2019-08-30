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Дмитрий Черкасов (блогер)
Дмитрий Черкасов (блогер)
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Не все так хорошо в жизни в "матушки-рассии"

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Сегодня я начну с вопроса. Как вы считаете, почему граждане России едут на Донбасс? Это защита "русского мира" или возможность заработать денег? Ведь давно ясно, что не всё так хорошо для жизни в "матушке-расии", и люди бегут туда, где могут хоть как-то заработать, а лучше побольше… Согласны?

Вот если раньше приходилось ехать на заработки, то теперь у них появились "ЛНР" или "ДНР", где можно что-то заработать, если конечно останешься жив. Живи, воюй, грабь, убивай… Война может скрыть все преступления. На это надеются сами боевики, и конечно же товарищ В.Путин.

Вот очередной пример, того как один из "патриотов", который приехал из "Руси Расейской" защищать русскоязычное население в "ДНР" от "укрофашистов".

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

Террорист "ДНР"

Итак, знакомьтесь: боец разведроты 100 отдельной мотострелковой бригады "Республиканская гвардия", гражданин Российской Федерации, житель Тюмени, Александр Суббота, рожденный 31 мая 1981 года. Закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. Имеет жену и сына.

С 2014 года активно участвует в войне на Востоке Украины на стороне "ДНР". Всё время позиционирует себя как ведевешник, проходил срочную службу у себя на родине, в Тюмени. Отношения к Украине никакого не имеет. На данный момент "освободитель" находится в Старомихайловке.

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И что его сюда привело? Неужели боль, за ущемленное "русскоговорящее население Донбасса", которая заставила бросить дом, друзей, работу?

Жил себе человек, все было прекрасно, а потом вдруг увидел по телеку как обижают "братьев" и решил подвиг ратный совершить – пойти добровольцем. Без денег и содержания. И семью забрал с собой – пусть жена и ребёнок переносят все тяготы и лишения, во благо "русского мира".

В общем, умом такое не понять. Но некоторую позицию, а именно этого гражданина России, можно увидеть, если зайти на его страницу в социальной сети "Вконтакте"( https://vk.com/id659776)

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Автор
Дмитрий Черкасов (блогер) Дмитрий Черкасов (блогер)
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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