Россией руководит группа силовиков до двух десятков человек, но ключевые решения принимает президент Владимир Путин.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политтехнолог Валерий Соловей. По его словам, главными бенефициарами власти есть секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и председатель "Роснефти" Игорь Сечин.

"У власти исключительно силовики, что очень плохо для России, Украины и для мира. Кроме Путина Россией руководит небольшая группировка до двух десятков человек. Это Патрушев, Бортников и Сечин. Те, кто принимает внешнеполитические решения – их еще меньше. Но ключевые решения за Путиным", – уверен политолог.

Кремль Народна правда

По словам Соловья, президент РФ позволяет некоторым людям выступать от своего имени и заниматься решением тех или иных вопросов.

"Путина часто снабжают фальсифицированной информацией. Внутрироссийскую ситуацию он не считает особо важной. Для него гораздо важнее внешняя политика и международные отношения. Украина у него отнимает фактически столько же внимания, что и Россия. Этого плохо, лучше бы Путин занимался российскими делами", – подытожил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам пятого президента Украины Петра Порошенко, вооруженные силы Украины, которые были созданы практически "с нуля", заставили страну-агрессора платить высокую цену за развязанную войну на Донбассе.

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