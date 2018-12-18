Благодаря получению автокефалии - у Украины просто необратимые изминения

Буквально за последний месяц ситуация для Московии стала другой и намного более серьезной, чем того можно было ожидать. Несмотря на отчаянные и беспрецедентные потуги Кремля, направленные на недопущение создания в Украине поместной церкви, это таки состоялось. Мало того, Филарет не просто снял свою кандидатуру на выборах главы церкви (показав четкое отличие Украинской церкви и московской), но уступил дорогу своему последователю и человеку, который полон энергии, сил и упертости для того, чтобы продолжить дело Филарета. Уже первые заявления Епифания говорят о том, что Украинская церковь будет максимально активной и теперь имеет на то все основания.

Так, Епифаний прямо заявил о необходимости деоккупации Крыма. Это вытекает не только из того известного факта, что сам Епифаний не раз был на фронте и возил туда помощь нашим бойцам, но и теперь – из соображений канонической территории Украинской церкви, а она как раз включает в себя все оккупированные территории, включая и Крым.

Это его заявление теперь не только хорошо укладывается в рамки церковной целесообразности, но и соответствует мирским представлениям о том, как оно должно быть. Достаточно вспомнить о том, что несмотря на бешеное давление "партнеров" из Европы на тему примирения с Москвой в формате: "они не будут больше стрелять в обмен на Крым", Украина отстояла свою субъектность и теперь уже никто в здравом уме и твердой памяти такого не предлагает. Мало того, те европейские партнеры, которые выступали за "компромисс" пару лет назад стали безоговорочно признавать факт оккупации Москвой как части Донбасса, так и Крыма.

Тем не менее, Москва играла свою партию "набыченной лошади", мол – не отдадим и все тут, хоть ноша стала настолько тяжелой, что у нее стали трещать позвонки. Но как не крути, все равно получалась классическая ситуация спора, Украина и ее партнеры считают, что нормы международного права нарушены, а Москва и ее холуи, что они все сделали по фен-шую. Но вот вчера Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой не только прямо осуждается оккупация Московией Крыма, но признается то, что Московия сделала это вооруженным путем и продолжает недопустимую милитаризацию региона.

На самом деле, мы впервые почти за 5 лет войны получили резолюцию, которая открывает путь для помощи нам просто в соответствии с ее буквой и духом. Теперь любая временная или постоянная группировка вооруженных сил стран-партнеров Украины, на ее территории и в ее территориальных водах, будет не какой-то самодеятельностью и как это любит говорить Лавров – "недружественные действия" в отношении Москвы. Как всем уже хорошо известно, "недружественно" действовала Молдова, Грузия, Украина, Сирия и теперь – готовится Африка, а в Черногории тоже чуть-было не подействовали "недружественно", но там вовремя отловили российскую агентуру и все встало на место.

Кстати, все хорошо помнят "восстание желтых жилетов" во Франции и то, что подобные вещи должны были прокатиться по всей Западной Европе, а кое-где, как в Черногории, например – произойти более жесткие события и что характерно, в это же время Сербия заявила о том, что хочет ввести свои войска в Косово. Это та самая Сербия, которая всегда голосует против Украины в ООН. Но внезапно все пошло на убыль. Где-то отловили российских шпионов, где-то они успели смыться, но ситуация вдруг стала сбрасывать обороты. Так вот, глядя на эту красоту, у кого-то есть сомнения в том, что какие-то планы Москвы расстроились без участия Службы Божей Украины и Внешней Разведки? Кто так думает и сейчас – может это делать и дальше. У нас есть конституционное право свободы совести или ее отсутствия и каждый может пользоваться этим правом по своему усмотрению.

И еще. Желающие могут взять в Сети тексты заявлений Московии о том, по какому поводу они обстреляли наши военные катера и на каком основании задержали наших моряков, а потом сразу же прочесть резолюцию ООН по поводу Крыма и все встанет на место. Это уже не Украина или Штаты уличают Москву во лжи, а ООН. Такое положение вещей приведет к одному из двух последствий, либо Кремль вернет нам военных и катера, либо кто-то (и мы даже догадываемся кто), поставит вопрос о статусе РФ в ООН, поскольку та прямо и грубо нарушает резолюцию Генеральной Ассамблеи.

В общем, ситуация меняется необратимо, с шумом и треском. Только обсуждение этой ситуации настолько интересно, что может занять очень продолжительное время. Но мы это обсуждаем по тем данным, которые вышли в эфир, не имея возможности узнать некоторые подробности из первоисточника. В минувшее воскресенье, толпа журналистов имела такую возможность и задать вопросы, что называется – первоисточнику и модератору всего этого процесс – президенту Порошенко, но ни один украинский журналист даже не поднял эту тему.

Ну что же, если нашей журналистике не интересно, как Украина вышла из заведомо проигрышного положения сильной, авторитетной и растущей, будем это делать мы сами, не надейся на продажную дрянь, превратившуюся в грифов-трупоедов, с сожалением наблюдающими за тем, как их жертва ожила и они – лишились обеда.

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