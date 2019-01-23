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Георгий Кунадзе
Георгий Кунадзе
Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, бывший замминистра иностранных дел России Все статьи автора

Для Путина это был бы большой политический успех

4.4т

Это могло случиться, но не случилось: президент России и премьер-министр Японии опять не договорились и, кажется, даже не пытались договориться о мирном договоре между двумя странами. Том самом, который должен подвести для них международно-правовые итоги Второй мировой войны, закончившейся 73 с лишним года назад.

В далеком 1951 году СССР не пожелал подписать коллективный мирный договор с Японией, а еще через три года, пропустив оговоренный срок присоединения к нему, утратил право извлекать любые преимущества из его положений. Одним из таких положений был отказ Японии от Курильских островов и Южного Сахалина, действовавший для всех участников договора, но, как ни парадоксально, не для СССР, - пишет Георгий Кунадзе для Insider.

Когда в конце 1955 года СССР и Япония начали переговоры о мирном договоре, разговор об этих территориях, уже включенных в состав Сахалинской области, пришлось фактически начинать с нуля.

Перипетии переговоров известны: ввиду невозможности договориться о линии прохождения границы на Курилах — Япония добивалась возвращения островов Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, а СССР соглашался только на передачу Хабомаи и Шикотана — стороны решили подписать и ратифицировать Совместную декларацию о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений, а переговоры о мирном договоре отложить на будущее. При этом в текст декларации было включено обязательство СССР передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.

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На этом все и остановилось: в 1960 году СССР от своего обязательства отказался, на что права, конечно, не имел. Потом пару раз пытался к нему вернуться, но Япония продолжала упорно добиваться всех четырех островов, причем не частями, а сразу. Уломать Японию подписать мирный договор на основе Совместной декларации 1956 года, то есть удовлетворившись передачей Хабомаи и Шикотана, до сих пор не удавалось никому. Ни Хрущеву, ни Брежневу, ни Ельцину.

И вдруг как будто удалось их великому преемнику, нынешнему президенту России: несколько месяцев назад премьер-министр Японии дал ясно понять, что к компромиссу готов. Причины такого "великого перелома" в сознании японского лидера лежат на поверхности: ему важно, чтобы в случае конфликта Японии с Китаем Россия осталась от этого конфликта в стороне.

У президента России свои резоны: исторический прорыв в отношениях с великой державой, членом великолепной "семерки", из которой наша страна с позором изгнана, – это политический успех, стоящий сегодня куда дороже, чем когда-либо прежде.

Дело было, казалось, на мази: японский премьер зачастил в Россию, не успеет уехать, как снова здесь, улыбчивый такой, обходительный, готов к миру, дружбе и еще бог знает к чему. Но пришла беда откуда не ждали. Или как раз ждали?

Для Путина это был бы большой политический успех

Владимир Путин

Преисполнившись гордыней, президент России задумал, говоря по-простому, кинуть своего ласкового партнера и выдвинул ему новые условия: сначала, говорит, признайте итоги Второй мировой войны, а уж потом мы их подведем в мирном договоре. И вокруг Хабомаи и Шикотана не суетитесь: мы от своего обещания не отказываемся, но когда и как его исполнять, еще подумаем. Непонятно, дескать, как эти русские острова Японии передавать — с суверенитетом или без.

Потом и главный дипломат России очень кстати вспомнил, что улыбчивые японцы участвуют в солидарных санкциях "семерки", введенных против России. И вообще состоят в военном союзе с ее злейшим заокеанским врагом.

Тут и "патриоты" подтянулись: не отдадим, говорят, супостату исконно русский остров Шикотан площадью в 225 кв. км с населением до 2 тыс. человек, не имеющий регулярного сообщения ни с кем. Подумаешь, говорят, построили японцы на Шикотане электростанцию, так ведь мазут зажали. А уж без необитаемой гряды Хабомаи общей площадью в 100 кв. км нам вообще не жить.

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Включил я ненадолго телевизор, а там в новостях российско-японские переговоры на высшем уровне, а за ними сразу ток-шоу, то самое, где "супруги Скабеевы" обычно полощут Украину. Глядь, а они вместе с приглашенными "экспертами" за Японию взялись. За дурным словом в карман не лазят, желчи не жалеют. Нет, думаю, прорыв нам только снится. И не ошибся.

"Качественного сдвига в отношениях России и Японии не произошло", — с лукавой улыбкой сказал президент России, подводя итоги пустой, но продолжительной беседы с высоким гостем. И с дежурным оптимизмом закончил: "Россия и Япония подтвердили заинтересованность в заключении мирного договора, впереди кропотливая работа. Условия мирного договора должны быть приемлемы для народов обеих стран и поддержаны общественностью".

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Тема
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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:theins.ru
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Автор что-то скромно умалчивает о предложении российской стороны подписать мирны договор без всяких условий, а потом уже урегулировать спорные вопросы...
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